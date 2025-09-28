Λύγισε τον Μουτέ ο Ζβέρεφ - Ραντεβού με Μεντβέντεφ στους «8» του Πεκίνου (vid)

Ο Αλεξάντερ Σβέρεφ χρειάστηκε τρία σετ και περισσότερες από δύο ώρες μάχης για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Κορέντεν Μουτέ και να προκριθεί στα προημιτελικά του China Open.

Ο Γερμανός, Νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε με 7-5, 3-6, 6-3 έπειτα από 2 ώρες και 38 λεπτά αγώνα.

Ο Σβέρεφ, παρότι προηγήθηκε 5-3 στο πρώτο σετ, χρειάστηκε δεύτερο break για να το κατακτήσει. Ο Γάλλος αντέδρασε, ισοφάρισε με 6-3 στο δεύτερο σετ και έβαλε πίεση στον αντίπαλό του. Στο τρίτο σετ ο Μουτέ πήρε αρχικά το προβάδισμα με break, όμως ο Σβέρεφ απάντησε άμεσα, κέρδισε πέντε από τα έξι επόμενα games και «σφράγισε» την πρόκριση.

Στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ, ο οποίος δείχνει να βρίσκει ξανά ρυθμό, κερδίζοντας άνετα τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα με 6-3, 6-3.

Στην οκτάδα προκρίθηκε και ο Λορέντσο Μουζέτι, που ξεπέρασε με 6-3, 6-3 τον Αντριάν Μαναρινό, ενώ επόμενος αντίπαλός του θα είναι ο 19χρονος Λίρνερ Τιεν, ο οποίος επικράτησε εύκολα του Φλάβιο Κομπόλι με 6-3, 6-2.