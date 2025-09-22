Πρεμιέρα με Κρούγκερ στο Πεκίνο για τη Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη επιστρέφει στη δράση αυτή την εβδομάδα στο WTA 1000 τουρνουά του Πεκίνου και θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στην Άσλιν Κρούγκερ, στον 1ο γύρο.

Θα είναι η πρώτη φορά που θα συναντηθούν οι δυο τους στο tour, με τη Σάκκαρη να προέρχεται από τη σειρά των τουρνουά στην Αμερική, όπου είχε τελευταίο σταθμό τη Γουαδαλαχάρα πριν από δύο εβδομάδες.

Η νικήτρια αυτής της αναμέτρησης θα αντιμετωπίσει στον 2ο γύρο τη Λέιλα Φερνάντεζ (Νο.25 στο ταμπλό), ενώ στον 3ο γύρο πιθανή αντίπαλος είναι η Κόκο Γκοφ, Νο.2 του ταμπλό.

Η Γκοφ, εφόσον προκριθεί, διασταυρώνεται στη φάση των «16» με τις Μπελίντα Μπέντσιτς και Γελένα Οσταπένκο, ενώ στα προημιτελικά ενδέχεται να συναντήσει την Ελενα Ριμπάκινα ή την Εκτερίνα Αλεξάντροβα.