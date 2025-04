Πολύ μεγάλη ανατροπή από Αλκαράθ! (vids)

Ο Κάρλος Αλκαράθ βρέθηκε στο... χείλος του γκρεμού, όμως κατάφερε να γυρίσει το ματς κόντρα στον Αρτούρ Φις και να περάσει για πρώτη φορά στα ημιτελικά του Μόντε Κάρλο!

Μετά από μεγάλη μάχη 2 ωρών και 23 λεπτών, ο χαρισματικός Ισπανός (No.3) λύγισε τον νεαρό Γάλλο (No.15) με 4-6, 7-5, 6-3 και θα μονομαχήσει αύριο (12/4) για μια θέση στον τελικό με τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα.

Ο Καρλίτος ξεκίνησε μια άλλη φορά νωχελικά τον αγώνα του και βρέθηκε πίσω με 0-3, έχοντας δεχτεί δύο μπρέικ. Κατάφερε, πάντως, να ανακάμψει και να ισοφαρίσει σε 4-4, όμως έχασε ξανά το σερβίς του και ο Φις κατέκτησε τελικά το πρώτο σετ.

Ο 20χρονος τενίστας απειλούσε διαρκώς το σερβίς του Αλκαράθ και στο δεύτερο σετ, αλλά δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί καμία από τις επτά ευκαιρίες του για μπρέικ. Οι τρεις τελευταίες, μάλιστα, ήρθαν στο 5-5, όπου προηγήθηκε με 0-40, ωστόσο ο 21χρονος αντίπαλός του έμεινε όρθιος και αμέσως μετά, με τη μοναδική ευκαιρία του για μπρέικ στο σετ, έφερε το ματς στα ίσα!

Ανατροπή έγινε και στο τρίτο σετ, με τον Φις να προηγείται με 1-3, όμως να χάνει πέντε γκέιμ στη σειρά και να «παραδίνεται» στον Αλκαράθ. Η αλήθεια είναι ότι το ματς του γλίστρησε μέσα από τα χέρια...

Όπως είπαμε, ο Κάρλος θα παίξει στoν δέκατο Masters ημιτελικό του με τον συμπατριώτη του Νταβίντοβιτς Φοκίνα, φιναλίστ του 202, που νίκησε εύκολα με 6-3, 6-2 τον Αυστραλό Άλεξ Πόπιριν.

Ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τις αναμετρήσεις Ντιμιτρόφ-Ντε Μινόρ και Μουζέτι-Τσιτσιπάς.

