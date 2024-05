Προπονήθηκε στο Chatrier o Τζόκοβιτς - Η αγκαλιά με Ναδάλ (vids)

Λίγο πριν την έναρξη της προπόνησης με τον Χαμάντ Μετζέντοβιτς, μάλιστα, έπεσε και πάνω στον Ράφα Ναδάλ, με τον οποίο αγκαλιάστηκε, σκορπώντας ενθουσιασμό στα social media.

Θυμίζουμε ότι ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο θα κάνει πρεμιέρα στη διοργάνωση την Τρίτη (27/5) και ο πρώτος του αντίπαλος είναι ο Γάλλος Πιέρ Ουγκ Ερμπέρ.

When Nadal and Djokovic hug in practice at #rolandgarros pic.twitter.com/5HIEpwWmsd