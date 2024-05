Χάρμα οφθαλμών ο Τσιτσιπάς, φουλ για τίτλο στη Ρώμη! (vids)

Ασυναγώνιστος ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.8), «ισοπέδωσε» τον 25χρονο Αυστραλό (Νο.11) με 6-1, 6-2 σε μόλις μία ώρα (!) και θα παίξει την Πέμπτη (16/5) για μια θέση στην τετράδα με τον Χιλιανό Νικολάς Τζάρι, No.24 στον κόσμο.

Κάθε ματς και καλύτερος δείχνει ο 25χρονος τενίστας και πραγματικά έχει την ευκαιρία να κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο στη Ρώμη και να πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο Roland Garros (26/5).

Δεν είναι μόνο οι απουσίες και οι ήττες μεγάλων ονομάτων στην ιταλική πρωτεύουσα, είναι και η δική του εικόνα, καθώς δεν είναι τυχαίο ότι έχει φτάσει στα προημιτελικά με νίκες κόντρα σε δυνατούς αντιπάλους, όπως ο Στρουφ, ο Νόρι και ο Ντε Μινόρ.

Όσο προχωράει στη διοργάνωση, βέβαια, τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητές του να εδραιωθεί στην τοπ οκτάδα πριν το Παρίσι, ώστε να έχει εκεί θεωρητικά καλύτερη κλήρωση.

Σε ό,τι αφορά τον Ντε Μινόρ, μετά την παρένθεση του Ακαπούλκο, ο τενίστας από το Σίδνεϊ για άλλη μια φορά βρήκε τον... μπελά του με τον Στέφανο. Πλέον έχει 11 ήττες σε 12 αγώνες και αυτό σίγουρα είναι κάτι που θα τον επηρεάζει πάντα στους αγώνες του με τον Έλληνα πρωταθλητή.

Τα πάντα δούλεψαν ρολόι (και) σήμερα για τον Στεφ, που σέρβιρε εξαιρετικά, επιτέθηκε, αμύνθηκε και δεν άφησε κανένα απολύτως περιθώριο στον αντίπαλό του. Είναι χαρακτηριστικό ότι είχε 15 winners έναντι μόνο 4 του Ντε Μινόρ, ενώ τα αβίαστα ήταν 4-5 αντίστοιχα. Συνολικά έχασε μόνο 9 πόντους στο σερβίς του.

Πέτυχε δύο μπρέικ στο πρώτο σετ και το κατέκτησε σε 23 λεπτά, ενώ στο δεύτερο προηγήθηκε 4-1 με διπλό μπρέικ, αλλά έχασε στο σημείο αυτό το σερβίς του και πέτυχε νέο μπρέικ αμέσως μετά, για να κλείσει τον αγώνα στο 5-2.

Το ρεκόρ του στο χώμα είναι φέτος 13-2 και αυτός είναι ο 23ος Masters προημιτελικός του (15-6, συν ένα walkover).

Ο Τζάρι, πάντως, του έχει δημιουργήσει προβλήματα στο παρελθόν και προηγείται στο head to head 3-2, αν και ο Στεφ τον νίκησε πέρυσι στη μοναδική τους συνάντηση στο χώμα στο Μόντε Κάρλο.

Eyes on the prize 👀@steftsitsipas cruises to victory 6-1 6-2 in an hour vs De Minaur at the @InteBNLdItalia #IBI24 pic.twitter.com/eaXugAMEth