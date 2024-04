Εμφατικό ξεκίνημα από Τζόκοβιτς (vid)

Επιβλητικός ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο, νίκησε με 6-1, 6-2 σε μόλις 70 λεπτά τον Ρώσο Ρομάν Σαφιούλιν (Νο.41) και ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή χωμάτινη «εκστρατεία» του, σε μια διοργάνωση από όπου έχει φύγει δύο φορές νικητής.

Θα έχει, πάντως, επικίνδυνη αποστολή στη φάση των «16», καθώς θα βρει εκεί τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Αρτούρ Φις και τον Λορέντζο Μουζέτι.

Ο 36χρονος Σέρβος διανύει μια μέτρια (για τα δεδομένα του) σεζόν και είναι χαρακτηριστικό ότι δεν έχει κερδίσει κανέναν τίτλο μέσα στο 2024. Πρόσφατα ανακοινώθηκε το «διαζύγιό» του με τον Γκόραν Ιβανίσεβιτς και έχει προσωρινά (;) στο πλευρό του τον συμπατριώτη του Νέναντ Ζίμονιτς.

Καλά ξεκίνησε και ο Άλεξ Ντε Μινόρ, που άφησε εκτός τον νικητή του 2014 Σταν Βαβρίνκα με 6-4, 6-0 και έχει ραντεβού στον δεύτερο γύρο με τον Τάλον Γκρίκσπορ.

Στη φάση των «32» πέρασε και ο Χούμπερτ Χούρκατς, που λύγισε με 6-4, 3-6, 7-6(2) τον Τζακ Ντρέιπερ και παίζει στη συνέχεια με τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ.

