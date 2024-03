Συντριβή Ρούνε στο Μαϊάμι (vids)

Ο 20χρονος Δανός πήρε μόνο δύο γκέιμ κόντρα στον Φάμπιαν Μαροζάν (Νο.57) και ηττήθηκε με 6-1, 6-1 σε μόλις 59 λεπτά, μένοντας εκτός τρίτου γύρο στη Φλόριντα! Ο 24χρονος Ούγγρος έχει πλέον ρεκόρ 3-1 κόντρα σε παίκτες του Top 10, καθώς πέρυσι είχε νικήσει και Κάρλος Αλκαράθ (Ρώμη), Κάσπερ Ρουντ (Σανγκάη).

Ο επόμενος αντίπαλός του, μάλιστα, δεν θα είναι ο φορμαρισμένος Γίρι Λεχέτσκα, αλλά ο Αυστραλός Άλεξ Πόπιριν που νίκησε τον Τσέχο με 6-4, 6-4.

Στο ύψος του στάθηκε, πάντως, ο Άλεξ Ντε Μινόρ (Νο.10), που απέκλεισε με 6-3, 6-2 τον Σουγουόν Κβον και θα παίξει στους «32» με τον Γιαν Λέναρντ Στρουφ. O 24χρονος Αυστραλός έχει 18 νίκες τη φετινή σεζόν και είναι στην κορυφή της λίστας!

Το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο πήρε και ο Μπεν Σέλτον, που άφησε εκτός με 6-3, 6-4 τον Μαρτίν Λανταλούθε πετυχαίνοντας την πρώτη νίκη του στο Μαϊάμι και έχει πολύ ενδιαφέρον ραντεβού με τον Λορέντζο Μουζέτι (7-5, 6-1 τον Ρομάν Σαφιούλιν).

Στις γυναίκες, στη φάση των «16» προκρίθηκε μετά το 6-4, 6-0 επί της Οσεάν Ντοντέν η Κόκο Γκοφ και περιμένει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στη Ναόμι Οσάκα και την Καρολίν Γκαρσιά.

