Σάκκαρη: «Είμαι έτοιμη να κερδίσω Grand Slam» (vid)

Μιλώντας, λοιπόν, στο... αγαπημένο της Tennis Channel δήλωσε έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα της και να κατακτήσει τον πρώτο της major τίτλο!

«Δεν θα πω ψέματα, ήμουν λίγο αγχωμένη πριν το ματς», είπε αρχικά για τον αγώνα κόντρα στην Βαρβάρα Γκρατσέβα στον δεύτερο γύρο της Ρώμης. «Δεν έχει να κάνει με την αντίπαλο, ήθελα να διατηρήσω το μομεντουμ. Έχουν περάσει δέκα μέρες από το τελευταίο μου ματς και είναι εδώ πολλοί Έλληνες, πολλοί φίλοι μου, κάποιοι θα έρθουν τις επόμενες μέρες και ήθελα να κερδίσω αυτό το πρώτο ματς! Παρά το άγχος μου, νομίζω ότι έπαιξα ένα καλό ματς».

Και πρόσθεσε: «Σήμερα το πρωί σκέφτηκα πώς αισθανόμουν στο Indian Wells, που προερχόμουν από μια δύσκολη φάση και τι έκανα καλά, για να το κάνω και σήμερα».

Η Μαρία μίλησε και για τη «σχέση» της με τη Ρώμη. «Εμπνέεσαι από το σκηνικό γύρω σου και θέλεις να παλέψεις, να μείνεις εδώ για πολύ. Έχει τόσο πολύ κόσμο, δεν το έχω ξαναδεί αυτό στη ζωή μου. Ούτε καν στο US Open! Με το ζόρι βγήκα από το court. Είναι υπέροχη η ατμόσφαιρα και οι Ιταλοί μπορεί να κάνουν πολλή φασαρία, όπως οι Έλληνες! Μου αρέσει πολύ εδώ, είναι μόνο 1.5 ώρα μακριά από την Ελλάδα και είναι πολλοί Έλληνες εδώ αυτή την εβδομάδα».

Το καλύτερο, πάντως, το είπε στο τέλος, όταν ρωτήθηκε αν είναι έτοιμη να κερδίσει ένα Grand Slam: «Είμαι έτοιμη. Μπορεί να μη γίνει ποτέ, κανείς δεν ξέρει, αλλά είναι σίγουρο πως είμαι έτοιμη. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να τα καταφέρω. Δεν βάζω πίεση στον εαυτό μου. Πολλές φορές πάω για ύπνο και, είναι αστείο, οραματίζομαι τον εαυτό μου να κερδίζει ένα Grand Slam. Θα ήθελα πολύ να συμβεί, ποιος ξέρει, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Μπορεί και να μη συμβεί, αλλά θα κάνω το καλύτερο που μπορώ. Αν συμβεί, θα φροντίσω να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί!».

Η Μαρία θα παίξει την Κυριακή (12/5) στο τρίτο γύρο του Internazionali με τη νικήτρια του ματς Τσουρένκο-Καλίνινα.

