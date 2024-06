Κορυφαίος παίκτης της σεζόν στο Τσάμπιονς Λιγκ ο Βινίσιους

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός πέτυχε, μάλιστα, το ένα από τα δύο γκολ στον τελικό κόντρα στην Ντόρτμουντμ, ενώ ολοκλήρωσε τη σεζόν με έξι γκολ και πέντε ασίστ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Βινίσιους ήταν από τους πρωταγωνιστές της πορείας της «βασίλισσας» προς τον 15ο τίτλο στο Τσάμπιονς Λιγκ και η αξία του αναγνωρίστηκε με την ανάδειξή του σε καλύτερο παίκτη.



✨🇧🇷 Vinícius Júnior is the 2023/24 #UCL Player of the Season 🙌#UCLfinal