Απέκλεισε τη Σαμπαλένκα η Ναβάρο! (vid)

Εντυπωσιακή για άλλη μια φορά φέτος η 22χρονη Αμερικανίδα (Νο.23) επικράτησε της Νο.2 τενίστριας στον κόσμο με 6-3, 3-6, 6-2 σε 1 ώρα και 56 λεπτά, κλείνοντας θέση σε οκτάδα WTA 1000 για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Η επόμενη αντίπαλός της θα προκύψει από το ματς της Μαρίας Σάκκαρη με την Ντιάν Παρί, που θα μονομαχήσουν μετά τα μεσάνυχτα (έχει καθυστερήσει το πρώτο ματς του Stadium 2).

Ναβάρο και Σάκκαρη είχαν συναντηθεί φέτος και στο Ντουμπάι, όπου η 28χρονη Ελληνίδα είχε πάρει τη νίκη σε straight sets.

H τενίστρια από τη Νέα Υόρκη έχει πετύχει φέτος 18 νίκες, περισσότερες από κάθε άλλη τενίστρια, και είναι πιθανό με την πορεία της στην Καλιφόρνια να κάνει την πρώτη της είσοδο στο Top 20.

Have a day Emma 👏🔥



Emma Navarro secures the biggest win of her career! She defeats No.2 seed Sabalenka on home soil 6-3, 3-6, 6-2! #TennisParadise pic.twitter.com/8loGxiNcEE