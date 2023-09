Επέστρεψε στο US Open η Οσάκα (vids+pics)

Περίπου δύο μήνες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, η Ναόμι Οσάκα επέστρεψε στο US Open.

H δύο φορές νικήτρια του τουρνουά και άλλοτε Νο.1 στον κόσμο βρέθηκε στο Flushing Meadows για να λάβει μέρος σε ένα φόρουμ για την ψυχική υγεία που διοργανώθηκε από τους Αμερικανούς. Μαζί της ήταν και ο θρυλικός Μάικλ Φελπς.

Η 25χρονη Γιαπωνέζα, που συχνά μιλάει για τα ψυχολογικά προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα της, ετοιμάζεται να επιστρέψει και στα courts και δήλωσε διατεθειμένη να αγωνιστεί για πολλά χρόνια ακόμα.

Για την ώρα, πήγε στο US Open ως θεατής (όπως και ο Φελπς) για να παρακολουθήσει τον αγώνα ανάμεσα στον Ντανίλ Μεντβέντεφ και τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

