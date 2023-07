Νόλε, τώρα είσαι εσύ και το 24ο

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στον πιο σημαντικό τελικό της καριέρας του μέχρι τον επόμενο, με την κατάκτηση ενός ακόμη Grand Slam να μοιάζει μικρή μπροστά σε αυτό που ακολουθεί μετά από αυτή. Γράφει ο Δημήτρης Μύτικας.

Νόβακ Τζόκοβιτς και Κάρλος Αλκαράθ θα αναμετρηθούν στον τελικό του Wimbledon με στόχο την κατάκτηση του τρίτου Grand Slam της σεζόν, με τον Σέρβο να έχει κατακτήσει τα προηγούμενα δύο φτάνοντας τα 23 στην καριέρα του.

Αμφότετοι έκαναν μεγάλες εμφανίσεις στη διοργάνωση. Χαρακτηριστικό της κυριαρχικής πορείας τους είναι το γεγονός ότι τόσο ο Ισπανός, όσο και ο Σέρβος έχασαν μόνο δύο σετ μέχρι να φτάσουν στον τελικό. Μάλιστα, στα ημιτελικά δεν άφησαν τους αντιπάλους τους να πάρουν ανάσα, επικρατώντας με σχετική άνεση 3-0 σετ ο καθένας.

Πέραν όμως της κατάκτησης του Wimbledon οι δύο τενίστες θα αναμετρηθούν και για το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης, στο οποίο βρίσκεται ο Ισπανός. Βέβαια, για να λέμε την αλήθεια, το Νο.1 στο ranking ενδέχεται να είναι το τελευταίο που απασχολεί το Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος, στο σημερινό τελικό, παίζει για την κατάκτηση του 24ου Grand Slam στην καριέρα του και για να διευρύνει το ήδη υπάρχον ρεκόρ του στις κατακτήσεις Major τίτλων. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, εάν επικρατήσει του Κάρλος Αλκαράθ στον τελικό του Wimbledon, θα αυξήσει κι άλλο τη διαφορά του στα τρόπαια Grand Slams από τον Ράφα Ναδάλ (22), τον οποίο προσπέρασε στο Roland Garros.

Χωρίς υπερβολή, αυτός ο τελικός είναι μία τεράστια ευκαιρία για τον Τζόκοβιτς. Με τον Ρότζερ Φέντερερ να έχει αποσυρθεί και τον Ράφα Ναδάλ να μοιάζει εκτός ανταγωνισμού λόγω των τραυματισμών που τον ταλαιπωρούν, ο Νόλε θα βάλει τις δικές του... βάσεις σε αυτή τη μικρή λίστα η οποία θα φέρει φαρδιά - πλατιά την υπογραφή του στην κορυφή. Μάλιστα, δεν είναι απίθανο το ρεκόρ του να γίνει... στοιχειωμένο, καθώς μόνο εύκολο δεν θα είναι το κατόρθωμα για τους «μνηστήρες».

Το παραπάνω γεγονός από μόνο του αποτελεί τεράστιο στόχο για τον 36χρονο. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει ραντεβού με την ιστορία, καθώς και με την υψηλότερη θέση στο πάνθεων του παγκόσμιου τένις. Η συνάντηση αυτή και μόνον αυτή είναι στο μυαλό του Σέρβου.

Έτσι, ο αντίπαλος που έχει απέναντί του μπαίνει σε δεύτερη μοίρα και... σκεπάζεται από το κίνητρο που του δίνουν όλα όσα αναμένεται ν’ ακολουθήσουν μετά την κατάκτηση του φετινού Wimbledon. Είναι η στιγμή του και εννοείται θα είναι μία ακόμη ευκαιρία για να κυνηγήσει το Calendar Slam στο US Open, μετά το 2021.

Εννοείται πως σε καμία περίπτωση δεν θέλω να υποτιμήσω τον Αλκαράθ, ωστόσο ο στόχος του Τζόκοβιτς σε αυτόν τον τελικό δεν είναι μόνο η κατάκτηση ενός ακόμη Grand Slam, αλλά η αλλαγή όλης της ιστορίας του παγκόσμιου τένις.

ΥΓ: Φυσικά, δεν κάνουμε λόγο για «GOAT», μιας και οι εποχές αλλάζουν συνεχώς. Σίγουρα, όμως, μιλάμε για τον «BOAT», δηλαδή τον Best Of All Time πράγμα το οποίο επιβεβαιώνουν και οι αριθμοί.