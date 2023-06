Σταμάτησε τη Σάκκαρη η Βέκιτς (vids)

Μετά από συναρπαστική μάχη διάρκειας 2 ωρών και 16 λεπτών, η 26χρονη Κροάτισσα (Νο.23) πήρε τη μεγάλη νίκη με 6-4, 7-6(8) και έβγαλε εις πέρας τη διπλή σημερινή αποστολή της. Θα διεκδικήσει αύριο (25/6) τον πέμπτο τίτλο της καριέρας της κόντρα στη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Εκατερίνα Αλεξαντρόβα και την Πέτρα Κβίτοβα.

Ήταν ένας αγώνας πολύ υψηλής ποιότητας, που κρίθηκε σε ένα δραματικό τάι μπρέικ, όπου η Βέκιτς φάνηκε πιο τολμηρή και έφτασε δίκαια στη μεγάλη πρόκριση. Πιο τολμηρή ήταν και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, σε αντίθεση με τη Μαρία, που ήταν διστακτική στους κρίσιμους πόντους και δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες της.

Έχασε, έτσι, τον πέμπτο φετινό ημιτελικό της (0-5) και το συνολικό ρεκόρ της σε ημιτελικούς παραμένει για εκείνη πολύ «βαρύ», καθώς έχει κερδίσει μόνο τους 7 από τους 22 της καριέρας της.

Η εικόνα της αυτή την εβδομάδα στο Βερολίνο, ωστόσο, ήταν αρκετά ενθαρρυντική (το πρωί ήταν εκπληκτική απέναντι στη Βοντρούσοβα) και έχει κάθε δικαίωμα να ελπίζει σε μια καλή πορεία στο Wimbledon (3/7). Για την ώρα, αν... δεν αλλάξει γνώμη, στρέφει το βλέμμα της στο Ίστμπορν, στο τελευταίο της τεστ πριν το περίφημο βρετανικό σλαμ.

Και οι δύο ξεκίνησαν επιθετικά το ματς (0/4 μπρέικ πόιντ η Βέκιτς, 0/1 η Μαρία), αλλά εκείνη που «έδρασε» πρώτη ήταν η Βέκιτς, που πέρασε μπροστά με 2-3, χτυπώντας το δεύτερο σερβίς της Σάκκαρη. Παρότι η Ελληνίδα τενίστρια είχε την άμεση απάντηση (3-3), έχασε προβάδισμα με 40-0 στο επόμενο γκέιμ και η Βέκιτς μπήκε ξανά στη θέση του οδηγού.

Η τενίστρια από την Κροατία αγχώθηκε όταν πήρε τις μπάλες στο 5-4 και με απανωτά λάθη «ζωντάνεψε» τη Μαρία, που είχε συνολικά τέσσερα (χαμένα) μπρέικ πόιντ, όμως... το πήρε πάνω της και «έγραψε» το 1-0 στο δεύτερο σετ πόιντ της.

Η Σάκκαρη συνέχισε να παλεύει, αλλά έχασε δύο φορές προβάδισμα με μπρέικ, καθώς η Βέκιτς επέστρεψε κατευθείαν από το 0-2 και το 3-5. Στη δεύτερη περίπτωση, μάλιστα, η Μαρία σέρβιρε για το σετ, αλλά άφησε την αντίπαλό της να ελέγξει τον ρυθμό και να μπει ξανά στη διεκδίκηση του σετ.

Τελικά τα πάντα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ, όπου η Βέκιτς έχασε προβάδισμα με 3-0 και δεν μπόρεσε να κλείσει τον αγώνα στα τρία πρώτα ματς πόιντ της. Ήταν αυτή, όμως, που είχε το πάνω χέρι στους πόντους και η Μαρία δεν μπόρεσε να αποφύγει το... μοιραίο όταν δέχτηκε το τρίτο μίνι μπρέικ της (9-8) και οι μπάλες πήγαν στη Βέκιτς.

Η Ντόνα έκλεισε τον αγώνα κόντρα στην «κολλητή» της με winner και έχει πλέον έξι νίκες σε εννέα αγώνες με τη Σακκαρη. Θα παίξει αύριο τον τέταρτο τελικό της στο χορτάρι, ενδεικτικό του πόσο καλή είναι σε αυτή την επιφάνεια.

Είναι μια ήττα που σίγουρα θα πονέσει την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, αλλά θα πρέπει να κοιτάξει μπροστά διότι πλησιάζει ένα από τα μεγαλύτερα ραντεβού της χρονιάς...

