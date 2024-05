Οπαδοί της Τότεναμ πανηγύρισαν γκολ του Χάαλαντ και τους έδιωξαν από το γήπεδο (vid)

«Αγκαλιά» με τον 4ο σερί τίτλο της στην Premier League και 10ο συνολικά στην ιστορία της είναι πλέον η Μάντσεστερ Σίτι, καθώς πέρασε με... πρωταθληματική νίκη 2-0 απ' το «σπίτι» της Τότεναμ σε εξ αναβολής ματς της 34ης αγωνιστικής.

Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί πως υπήρξε διχασμός στις εξέδρες του Τότεναμ Στάντιουμ, αφού υπήρξαν και φίλοι των Λονδρέζων, που δεν ήθελαν η ομάδα τους να κερδίσει, διότι σε αυτή την περίπτωση θα άνοιγε το δρόμο στον τίτλο για τη συμπολίτισσα Αρσεναλ.

Το κλίμα στις εξέδρες του γηπέδου της Τότεναμ ήταν... περίεργο το βράδυ της Τρίτης με δεδομένη την κόντρα που υπάρχει με την Άρσεναλ.

Οι οπαδοί της Τότεναμ ήξεραν ότι ήττα της δικής τους ομάδας θα στερούσε τον τίτλο από τους «Κανονιέρηδες».

Έτσι, δύο εξ αυτών πανηγύρισαν την στιγμή που άνοιξε το σκορ ο Έρλινγκ Χάαλαντ, προκαλώντας την έντονη οργή των συνοπαδών τους, που ήταν γύρω τους.

Ενημερώθηκε, μάλιστα, και ένας άνδρας της υπηρεσίας ασφαλείας, ο οποίος απομάκρυνε από την εξέδρα τους δύο οπαδούς.

Two people who celebrated City’s goal wearing (old, blue) Spurs shirts in the home end are eventually ejected after other fans (one in particular) gets involved. pic.twitter.com/LqSIcfHFQx