Ανθρωποκυνηγητό για τη «Μύγα»: Ποιος είναι ο ποινικός που απέδρασε στη φονική ενέδρα στη Νορμανδία (vid)

Το περιστατικό σημειώθηκε στα διόδια της πόλης στη βόρεια Γαλλία και προκάλεσε τον θάνατο δύο σωφρονιστικών υπαλλήλων, ενώ άλλοι δύο δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

Τα αστυνομικά οχήματα πέρασαν τα διόδια, όταν ξαφνικά ένα μαύρο όχημα έπεσε πάνω στο βανάκι που προπορεύόταν. Στο σημείο εμφανίζονται μαυροφορεμένοι κουκουλοφόροι, οι οποίοι «γάζωσαν» τα δύο αστυνομικά οχήματα. Ο 30χρονος κρατούμενος κατάφερε να αποδράσει μερικά δευτερόλεπτα αργότερα.

Πρόκειται για τον κατάδικο με το παρατσούκλι «Μύγα». Είναι ο Μοχάμεντ Αμρά το ποινικό μητρώο του οποίου περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 καταδίκες για μικροαδικήματα (οδήγηση χωρίς δίπλωμα, κλοπή, αντίσταση κατά της αρχής και προσβλητική συμπεριφορά) αλλά και για διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien δρούσε ως επικεφαλής δικτύου διακίνησης ναρκωτικών, ενώ το BBC κάνει λόγο για σχέση του με ομάδες της Μαφίας στη Μασσαλία.

Λίγες πριν την απόδραση, ο Αμρά είχε βρεθεί ενώπιον ανακριτή στη Ρουέν που διεξάγει έρευνα για υπόθεση απαγωγής και απόπειρας ανθρωποκτονίας. Η απόδραση έγινε όταν ο Αμρά επέστρεφε στις φυλακές του Εβρέ.

Είχε δικαστεί την περασμένη Παρασκευή για διακεκριμένες ληστείες (κλοπές από σούπερ μάρκετ και επιχειρήσεις στα προάστια του Εβρέ μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου 2019). Του ασκήθηκε δίωξη για επτά αδικήματα, αθωώθηκε για τέσσερα από αυτά και, τελικά καταδικάστηκε σε φυλάκιση 18 μηνών, αν και η εισαγγελία είχε ζητήσει 24 μήνες.

Δύο ημέρες πριν από την κινηματογραφική απόδρασή του, είχε επιχειρήσει να πριονίσει τα κάγκελα στο κελί του και για αυτό μπήκε στην απομόνωση. Μετά από νέα αξιολόγηση κρίθηκε ύποπτος φυγής στην κατηγορία 3, που σημαίνει ότι χρειάζονταν περισσότεροι αστυνομικοί να τον συνοδεύσουν κατά την μεταγωγή του.

Ο συνήγορος του δραπέτη, Ουγκ Βιζιέ, είπε ότι ο Αμρά είχε ήδη προσπαθήσει να το σκάσει το Σαββατοκύριακο, αλλά δήλωσε σοκαρισμένος από την «αδικαιολόγητη» και «παράλογη» βία. «Δεν συνάδει με την εντύπωση που είχα αποκομίσει γι’ αυτόν», δήλωσε στο BFM TV.

Η υπόθεση της ανθρωποκτονίας, για την οποία ερευνάται η σχέση του, είναι αυτή ενός άνδρα στο Ομπάν της νότιας Γαλλίας στις 17 Ιουνίου 2022.

Πηγή: pride.gr



BREAKING: Special forces deployed after armed attack on prison convoy on A154 motorway in northwest France's Eure, which left two officers dead and three others seriously injured, French justice minister says#France #Shooting #ArmedAttack #NorthwestFrance #Eure pic.twitter.com/JlR68sjnpk