Mεγάλη ανατροπή και τέταρτος γύρος για Σάκκαρη! (vids)

Με χαρακτήρα νικήτριας η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, λύγισε τα ξημερώματα την 23χρονη Ισπανίδα (Νο.74) με 3-6, 6-3, 6-3 σε 2 ώρες και 23 λεπτά και έχει τη Δευτέρα (1/5) μεγάλο ραντεβού με μια άλλη «γηπεδούχο», την Πάουλα Μπαδόσα (Νο.42)!

Το αξιοσημείωτο είναι ότι η Μαρία θα προσπαθήσει να πετύχει τρεις διαδοχικές νίκες στη Μαδρίτη για πρώτη φορά στην καριέρα της, αφού δεν έχει πάει ποτέ πέρα από τη φάση των «16».

Δεν ήταν η καλύτερή της εμφάνιση και τα 20 μπρέικ πόιντ που αντιμετώπισε (δέχτηκε 3) δεν είναι κάτι... κολακευτικό, όμως κατάφερε να βγει αλώβητη και να πατήσει το γκάζι την πιο κρίσιμη στιγμή. Κόντρα στην Μπαδόσα, βέβαια, θα πρέπει να ανεβάσει επίπεδο, καθώς η 24χρονη Ισπανίδα, πρώην Νο.2 στον κόσμο., δείχνει άκρως επικίνδυνη και σίγουρα το ranking της δεν σχέση με τις πραγματικές της ικανότητες...

Η Μασαρόβα, ένα από τα νέα αστέρια του ισπανικού τένις που πανηγύρισε το Roland Garros juniors το 2016, ξεκίνησε τον αγώνα με επιθετικές διαθέσεις και εκμεταλλευόμενη το ασταθές σερβίς της Μαρίας, είχε διαδοχικές ευκαιρίες για μπρέικ.

Τα κατάφερε, τελικά, στο όγδοο μπρέικ πόιντ της και μετά από δύο χαμένα σετ πόιντ στο 2-5, έκλεισε το πρώτο σετ όταν πήρε τις μπάλες στα χέρια της στο επόμενο γκέιμ.

Συνέχισε να απειλεί και στο δεύτερο σετ φτάνοντας τα 13 χαμένα μπρέικ πόιντ (!), όμως αυτή που πέτυχε πρώτη μπρέικ ήταν η Μαρία και πήρε προβάδισμα με 3-1. Παρότι η Μασαρόβα μπόρεσε να βρει απάντηση και να μειώσει σε 4-3, η Σάκκαρη σημείωσε νέο μπρέικ αμέσως μετά και έκλεισε το σετ στο σερβίς της.

Με άλλα δύο γκέιμ στη σειρά, μάλιστα, μπήκε στη θέση του οδηγού και στο τρίτο σετ, ενώ με ένα ακόμα μπρέικ στο πέμπτο γκέιμ πέρασε μπροστά με 4-1. Ήταν πλέον φανερή η διαφορά επιπέδου, παρότι η Μασαρόβα έκανε μια τελευταία προσπάθεια και πήρε δύο γκέιμ στη σειρά, για να «ζωντανέψει» (4-3).

Η Σάκκαρη, ωστόσο, έβαλε μεγαλύτερη πίεση όταν η Ισπανίδα σέρβιρε στο 5-3 και με ένα ακόμα μπρέικ σφράγισε το εισιτήριο για τον τέταρτο γύρο και το ραντεβού με την Μπαδόσα.

Το head to head είναι 1-1, με τη Μαρία να επικρατεί πέρυσι στα ημιτελικά του Indian Wells (με τη νίκη αυτή, μάλιστα, ανέβηκε στο Νο.3) και την Ισπανίδα να παίρνει τη νίκη στη Γουαδαλαχάρα (WTA Finals) το 2021.

Το κάτω μέρος του ταμπλό, πάντως, έχει αρχίσει να αδειάζει, καθώς εκτός διοργάνωσης έμεινε και η Καρολίν Γκαρσιά μετά την ήττα της με 7-6(2), 6-3 από την Μαγιάρ Σερίφ. Η Αιγύπτια θα παίξει στη συνέχεια με την Ελίζ Μέρτενς.

After hours in Madrid 🌖@mariasakkari outlasts the Spaniard Masarova in a late night battle! Closing it out just past 1am local time.#MMOPEN pic.twitter.com/K7CAJBlOFT