Εκτός τελικού η Σάκκαρη μετά από μεγάλη μάχη (vids)

Μετά από μια συναρπαστική μάχη διάρκειας 2 ωρών και 32 λεπτών, η 32χρονη Κροάτισσα (Νο.34) πήρε τη μεγάλη νίκη με 3-6, 6-3, 6-4 και θα παίξει αύριο (12/2) για τον τίτλο με την Αναστάσια Ποταπόβα.

Ήταν ένα ματς πολύ υψηλού επιπέδου και η Μαρία έχασε στις λεπτομέρειες, κυρίως διότι «λύγισε» στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα. Και είναι κρίμα γιατί ήταν μια καλή ευκαιρία να πάρει έναν τίτλο και να ανεβεί η αυτοπεποίθησή της...

Ο αγώνας ξεκίνησε με τις δύο τενίστριες να πιέζουν με τις επιστροφές τους και να έχουν ευκαιρίες για το μπρέικ. Αυτή που το πέτυχε πρώτη, όμως, ήταν η Μαρία, η οποία εκμεταλλεύτηκε την έκτη ευκαιρία της και πήρε κεφάλι με 3-5. Στη συνέχεια σέρβιρε με επιτυχία για το 0-1 και φαινόταν ότι εύκολα ή δύσκολα θα έβρισκε τον δρόμο προς την πρόκριση.

Στο δεύτερο σετ, ωστόσο, έδειξε τρομερές αδυναμίες στο σερβίς και με δύο διαδοχικά μπρέικ της Μάρτιτς βρέθηκε να χάνει με 4-0. Παρότι πήρε το ένα πίσω (4-1), δεν μπορούσε με... τίποτα να κρατήσει το δικό της σερβίς και η Κροάτισσα πήρε ξανά μεγάλο προβάδισμα με 5-1.

Η μίνι αντεπίθεση της Μαρίας που ακολούθησε δεν αρκούσε και έτσι η Μάρτιτς καθάρισε το σετ στη δεύτερη ευκαιρία της στο 5-3 και έφερε το ματς στα ίσα.

Στο τρίτο σετ η Μαρία επέστρεψε στα καλά service games, αλλά οι μπάλες έγιναν πολύ βαριές στο 4-4. Προηγήθηκε με 40-30, όμως με τρία σερί λάθη έδωσε στην Μάρτιτς το δικαίωμα να σημειώσει το μπρέικ και να σερβίρει στη συνέχεια με επιτυχία για τη νίκη.

Η Σάκκαρη βρήκε τον... μπελά της με τις λόμπες και τα slice της τενίστριας από το Σπλιτ, ενώ «πληγώθηκε» και από το παιχνίδι της αντιπάλου της στο φιλέ.

Δεν έχει τώρα και πολύ χρόνο να σκεφτεί τι δεν πήγε καλά στην Αυστρία, καθώς θα φύγει άμεσα για την Ντόχα για να λάβει μέρος στο Qatar Open (WTA 500). Το βέβαιο είναι ότι χρειάζεται... επειγόντως έναν τίτλο για να μπορέσει να απελευθερωθεί από το άγχος...

That's a BIG win for Petra Martic 😲



She defeats top seed Sakkari 3-6, 6-3, 6-4 and will face Potapova for the title in Linz!@WTALinz | #WTALinz pic.twitter.com/lwDadxiA0v