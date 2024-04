Στον Στεφ Κάρι το βραβείο του Clutch παίκτη της χρονιάς στο NBA

Ο ηγέτης των «Πολεμιστών» ψηφίστηκε ως ο Clutch παίκτης της χρονιάς, κερδίζοντας την μάχη από τους ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν (Μπουλς) και Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (Θάντερ).

Ο Κάρι αποτέλεσε για ακόμη μια σεζόν τον κινητήριο μοχλό των Ουόριορς, σκοράροντας καθοριστικούς πόντους σε καθοριστικά σημεία για την ομάδα του και έτσι αναδείχθηκε ως ο Clutch παίκτης της χρονιάς.

Golden State Warriors guard Stephen Curry is the recipient of the Jerry West Trophy as the 2023-24 Kia NBA Clutch Player of the Year. pic.twitter.com/NyylEJXK2R