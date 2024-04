Standing ovation για τον Αταμάν στο ΟΑΚΑ - Τον αγκάλιασε ο Γιαννακόπουλος (vid)

Ο Τούρκος προπονητής βγήκε από τη φυσούνα περίπου 10' πριν από το τζάμπολ του Game 2 της σειράς με την Μακάμπι Τελ Αβίβ και το OΑΚΑ του χάρισε ένα μοναδικό standing ovation.

Παράλληλα, 18.000 άνθρωποι στις εξέδρες φώναξαν ρυθμικά το όνομά του. Ο Αταμάν αγκαλιάστηκε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, που βρίσκεται στα court seats και στη συνέχεια πήρε τη θέση του στον πάγκο των γηπεδούχων, λίγο πριν από το κομβικό ματς με τους Ισραηλινούς.

Dimitris Giannakopoulos hyping Ergin Ataman before the Game 2 against Maccabi 😤☘️ pic.twitter.com/p5dar6i3JW