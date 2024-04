Δεν υπάρχει "I" στην ΑΕΚ, υπάρχει στον... τίτλο!

Δέκα ντέρμπι, μόλις μία ήττα, οκτώ διαφορετικοί σκόρερ, εφτά διαφορετικοί… σερβιτόροι! Δεν υπάρχει «I» στη λέξη ομάδα. Ούτε στη λέξη ΑΕΚ!

Η στιχομυθία είναι γνωστή και αποδίδεται σε μια συζήτηση του Μάικλ Τζόρνταν με τον Φιλ Τζάκσον. Μικρή λεπτομέρεια και ασήμαντη το αν όντως έγινε μεταξύ τους ή όχι. Είναι το περίφημο «there is no I in team», με την ακόμα πιο περίφημο απάντηση «there is I in win». Θα μπορούσε να είναι και το μότο της ΑΕΚ. Δεν υπάρχει «Ι» στην ομάδα, δεν υπάρχει στην ΑΕΚ, αλλά υπάρχει στον τίτλο! Στο δακτυλίδι, αν μιλάμε για NBA. Διαλέγετε και παίρνετε τη λήξη που σας ταιριάζει – η ουσία δεν αλλάζει. Η Ένωση κατάφερε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και να κάνει το πιο αποφασιστικό βήμα τίτλου, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι την ίδια αγωνιστική πέταξαν βαθμούς τόσο ο ΠΑΟΚ, όσο και ο Ολυμπιακός. Η απόστασή της από το τριφύλλι πήγε στους τέσσερις βαθμούς, από τον δικέφαλο του βορρά στους εφτά και από τους ερυθρόλευκους στους οκτώ. Δυνητικά και από τη στιγμή που εκκρεμεί ένα ματς, θα μειωθεί αυτή η απόσταση. Μέχρι τις 12 Μαΐου, όμως, ίσως και να μην έχει σημασία το ματς που εκκρεμεί.

Το χθεσινό ήταν το δέκατο ντέρμπι της ΑΕΚ στη φετινή σεζόν. Δέκατο με αντίπαλο από την τετράδα της κορυφής, που μάχεται για τον τίτλο. Έχει χάσει μόλις ένα, εκείνο με τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο πριν είκοσι μέρες. Έχει κερδίσει πέντε και τέσσερα έχουν λήξει ισόπαλα. Υπάρχει ομοιότητα; Ο Νίκλας Ελίασον. Η φετινή σταθερά του Ματίας Αλμέιδα, με τον τρόπο που πέρυσι η σταθερά του ήταν ο Λιβάι Γκαρσία. Ο φετινός λαγός που βγήκε από το καπέλο, και πρωταγωνιστεί σε όλα τα μεγάλα ματς. Υπάρχει διαφορά; Ο πίνακας έρχεται να την αναδείξει. Η ΑΕΚ έχει κατορθώσει να σκοράρει με οκτώ διαφορετικούς παίκτες στα ντέρμπι κορυφής. Κυριαρχεί ο Ελίασον, ακολουθούν οι Πινέδα και Τσούμπερ, αλλά είναι ξεκάθαρο πώς κάθε μεσοεπιθετικός είναι απειλή για την αντίπαλη ομάδα. Πολλώ δε μάλλον, αν προσθέσουμε και τις ασίστ. Ο Ντάμιαν Σιμάνσκι πρώτος με δύο ασίστ και ποιος θα το περίμενε;

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΚΟΡ ΓΚΟΛ ΑΣΙΣΤ Ολυμπιακός 17/9/2023 1-1 Έκι Πόνσε - Παναθηναϊκός 25/9/2023 1-2 Τσούμπερ - Παναθηναϊκός 25/9/2023 1-2 Πινέδα Τσούμπερ ΠΑΟΚ 30/10/2023 2-0 Πινέδα Μάνταλος ΠΑΟΚ 30/10/2023 2-0 Ελίασον Σιμάνσκι Ολυμπιακός 7/1/2024 1-2 Γκαρσία Άμραμπατ Ολυμπιακός 7/1/2024 1-2 Τσούμπερ - Παναθηναϊκός 14/1/2024 2-2 Γκαρσία Σιμάνσκι Παναθηναϊκός 14/1/2024 2-2 Γκαρσία - ΠΑΟΚ 11/2/2024 1-1 Ελίασον Γκαρσία Ολυμπιακός 31/3/2024 1-0 Ελίασον - Παναθηναϊκός 3/4/2024 2-1* Βίντα Ελίασον ΠΑΟΚ 7/4/2024 2-2 Γκατσίνοβιτς Πινέδα ΠΑΟΚ 7/4/2024 2-2 Άμραμπατ - Παναθηναϊκός 24/4/2024 3-0 Ελίασον (x2) - Παναθηναϊκός 24/4/2024 3-0 Πόνσε -

Το ίδιο βλέπουμε να συμβαίνει και με τα ντέρμπι που έδωσε την περασμένη σεζόν η ΑΕΚ. Υπάρχουν, ωστόσο, μερικές διαφορές. Η σημαντικότερη σε σχέση με τη φετινή χρονιά, είναι ότι η Ένωση έμεινε χωρίς γκολ σε έξι ντέρμπι, ενώ λόγω του κυπέλλου όπου αντιμετώπισε σε διπλούς αγώνες τον Ολυμπιακό και στον τελικό τον ΠΑΟΚ, έπαιξε τρία ντέρμπι παραπάνω. Συνολικά, έπαιξε 15 ματς με τους διεκδικητές των τίτλων, με το λεγόμενο big4, και παρότι ήταν θεωρητικά έμοιαζε πολύ πιο προσωποκεντρική λόγω των επιτευγμάτων του Λιβάι Γκαρσία, τα νούμερα έρχονται εκ νέου να αποδείξουν το αντίθετο: Οκτώ διαφορετικοί σκόρερ, εφτά διαφορετικοί… σερβιτόροι. Ας τα δούμε αναλυτικά:

ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΚΟΡ ΓΚΟΛ ΑΣΙΣΤ Παναθηναϊκός 11/9/2022 2-1* Πινέδα Αραούχο ΠΑΟΚ 30/10/2022 2-0 Γκαρσία Ελίασον ΠΑΟΚ 30/10/2022 2-0 Γκατσίνοβιτς Ελίασον Παναθηναϊκός 8/1/2023 1-0 Πινέδα Αραούχο Ολυμπιακός** 9/2/2023 3-0 Γκαρσία Τσούμπερ Ολυμπιακός** 9/2/2023 3-0 Γκαρσία Γκατσίνοβιτς*** Ολυμπιακός 12/3/2023 1-3* Τσούμπερ - ΠΑΟΚ 2/4/2023 0-1 Αραούχο Μάνταλος Ολυμπιακός 23/4/2023 1-3 Γκατσίνοβιτς Τσούμπερ Ολυμπιακός 23/4/2023 1-3 Γκαρσία Βίντα*** Ολυμπιακός 23/4/2023 1-3 Μάνταλος - ΠΑΟΚ 26/4/2023 4-0 Τσούμπερ Γιόνσον ΠΑΟΚ 26/4/2023 4-0 Μουκουντί Γιόνσον ΠΑΟΚ 26/4/2023 4-0 Γκαρσία - ΠΑΟΚ 26/4/2023 4-0 Φερνάντες - ΠΑΟΚ** 24/5/2023 2-0 Μουκουντί - ΠΑΟΚ** 24/5/2023 2-0 Φερνάντες Τσούμπερ

* Αγώνας που ηττήθηκε η ΑΕΚ.

** Αγώνες για το κύπελλο.

*** Κερδισμένο πέναλτι που έχει καταχωρηθεί ως ασίστ.