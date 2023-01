Πανηγυρικά στον τελικό οι ΗΠΑ

Την πρόκριση σφράγισε αρχικά ο Τέιλορ Φριτζ, που νίκησε τον Χούμπερτ Χούρκατς με 7-6(5), 7-6(5) και «έγραψε» το 3-0 για την ομάδα του.

Στη συνέχεια, η Μάντισον Κις ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Μάγκντα Λινέτ με 6-4, 6-2 και το... κερασάκι στην τούρτα έβαλαν Πεγκούλα/Φριτζ στο μεικτό διπλό, καθώς επικράτησαν με 6-7(5), 6-4, 10-6 των Ροσόλσκα/Κούμποτ.

Οι Αμερικανοί περιμένουν τώρα στον τελικό Ελλάδα ή Ιταλία, με την ομάδα του Μπερετίνι να προηγείται με 0-2 και να είναι πολύ κοντά στην πρόκριση.

Το βάρος πέφτει στον Στέφανο Τσιτσιπά, που αντιμετωπίζει στις 8 τον 26χρονο Ιταλό και ψάχνει τη νίκη που θα ζωντανέψει τις ελπίδες της ελληνικής ομάδας. Σε περίπτωση ήττας, η Ιταλία εξασφαλίζει το εισιτήριο τελικό του Σίδνεϊ.

Semifinal Triumph (Taylor's Version) 🇺🇸🙌@Taylor_Fritz97 sends Team USA into the #UnitedCup final with an unassailable 3-0 lead over Team Poland. pic.twitter.com/QEHOWv7Fjm