Δεν έπεσε στην παγίδα ο Μεντβέντεφ

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ χειρίστηκε την ήττα από τον Νικ Κύργιο στον τέταρτο γύρο του US Open ως αληθινός πρωταθλητής. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Βίκυ Γεωργάτου.

Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίζεις τον Νικ Κύργιο... Πέραν των αδιαμφησβήτητων ικανοτήτων του, μπορεί άνετα να κάνει ένα ματς... ροντέο και να χαθούν όλα μέσα σε λίγα λεπτά!

Ούτε κόντρα στον Μεντβέντεφ ήταν και το... καλύτερο παιδί ο Νικ. Δεν ήταν, μάλιστα, λίγες οι φορές που κατάφερε να εκνευρίσει τον 26χρονο Ρώσο (δεν θέλει και πολύ!) και να τον φέρει στα όριά του!

Αρχικά ο Ντανίλ «φόρτωσε» όταν ο Κύργιος ξεσήκωσε με τα χέρια του το κοινό στο ξεκίνημα του αγώνα και έκανε και αυτός το ίδιο, εμφανώς πειραγμένος, λίγα λεπτά μετά. Στη συνέχεια, παραπονέθηκε στην Εύα Ασδεράκη για τα σχόλια από το box του, για τον χρόνο που έπαιρνε στο σερβίς, αλλά και για μια φάση στην οποία χτύπησε με μανία την μπάλα και λίγο έλειψε να τη στείλει στην εξέδρα (και ενδεχομένως να τραυματίσει κάποιον).

Λίγο αργότερα, όταν πλέον ήταν πίσω στο σκορ, έκανε και εκείνος την ίδια κίνηση, χτυπώντας απανωτά την μπάλα προς τον τοίχο πίσω από την baseline.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ωστόσο, στη συνέντευξη τύπου, φάνηκε να τα αφήνει όλα πίσω του, παρά την «πίεση» από τους δημοσιογράφους.

Όταν ρωτήθηκε για τα παράπονά του για την ομάδα του Νικ, τόνισε ότι μόνο μια φορά τού απέσπασε ένας άνδρας την προσοχή επειδή φώναξε "Come on, get him". Και στη συνέχεια δημοσιογράφος ήθελε να μάθει αν είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί όταν έχει απέναντί του τον Κύργιο.

«Δεν θα το έλεγα», είπε ο περσινός φιναλίστ του US Open. «Ειδικά σήμερα, νιώθω ότι δεν έκανε τίποτα. Όπως είπα και πριν από δύο μέρες, σεβόμαστε πολύ ο ένας τον άλλο. Κάθε ματς, βέβαια, μπορεί να είναι διαφορετικό. Είμαστε και οι δύο εκρηκτικοί, οπότε σε κάποιο παιχνίδι σε δύο, τρία χρόνια, τον άλλο μήνα, θα τρελαθούμε μεταξύ μας και θα σταματήσουμε να μιλάμε. Μέχρι τώρα τα ματς μας ήταν εξαιρετικά. Ειλικρινά, δεν έκανε τίποτα που να μου απέσπασε την προσοχή».

Πραγματικά, πολύ ώριμη στάση από τον Ντανίλ, που δεν ήθελε να ρίξει λάδι στη φωτιά. Σε αντίθεση με τον Στέφανο Τσιτσιπά , που έκανε πολύ βαριά σχόλια για τον 27χρονο Αυστραλό και δέχτηκε (φυσιολογικά) μετά τις... κακίες του Νικ, αλλά και την κριτική του παγκοσμίου τύπου.

Ο Μεντβέντεφ έβαλε τελεία, δέχτηκε την ήττα του και... πάμε για άλλα. Ξέρει ότι δεν θα βοηθήσει σε τίποτα να δημιουργήσει κόντρα με τον Νικ!

Ο (για την ώρα) Νο.1 τενίστας στον κόσμο παραδέχτηκε την ανωτερότητα του Αυστραλού, όμως τον καταλαβαίνουμε απόλυτα όταν λέει ότι είναι άρρωστος από το air condition στις ΗΠΑ! Αν γλιτώσουμε από τον Covid (βρέθηκε θετικός ο «γείτονάς» μας Γερμανός), μάλλον δεν θα ξεφύγουμε από τις συνέπειες του ac που δουλεύει παντού σαν τρελό...

ΥΓ.: Aν λάβουμε υπ' όψιν ότι Μεντβέντεφ και Κύργιος είναι από τους πιο «δύσκολους» παίκτες στο tour, η Ελληνίδα umpire Εύα Ασδεράκη τα πήγε περίφημα! Έχει αποδείξει, άλλωστε, ότι είναι ιδανική για... επικίνδυνες αποστολές!