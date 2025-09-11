Αυτές θα είναι οι τιμές στην ελληνική αγορά για iPhone 17, iPhone Air και iPhone 17 Pro και Pro Max

Πάνω-κάτω, οι τιμές παραμένουν στα ίδια πλαίσια με τα iPhone 16, καθώς το βασικό iPhone 17 μοντέλο, το οποίο έρχεται φέτος με 256GB στον αποθηκευτικό χώρο, ξεκινάει από τα 979 ευρώ. Αν κάποιος επιθυμεί αυτή τη συσκευή με 512GB στην αποθήκευση, τότε η τιμή ανεβαίνει στα 1.239 ευρώ.
Τα πράγματα αλλάζουν στα υπόλοιπα μοντέλα. Στην Αμερική, το ολοκαίνουργιο iPhone Air, το πιο λεπτό τηλέφωνο στην ιστορία της Apple, ξεκινάει από 999 δολάρια, αλλά στην Ελλάδα θα το βρείτε από τα 1.239 ευρώ για την έκδοση των 256GB. Αν θέλετε αυτό το τηλέφωνο με 1TB στον αποθηκευτικό χώρο, θα πρέπει να δώσετε 1.759 ευρώ.
Το iPhone 17 Pro με 256GB έρχεται στην χώρα μας από τα 1.349 ευρώ, ενώ το πιο ισχυρό τηλέφωνο, το iPhone 17 Pro Max με 256GB κοστίζει 1.499 ευρώ. Η πιο μεγάλη έκδοσή του, αυτή των 2TB ανέρχεται στα…2.549 ευρώ (ναι, σωστά διαβάσατε).
Ακολουθεί η λίστα με τις τιμές:
iPhone 17 (256GB) – 979 ευρώ
iPhone 17 (512GB) – 1.239 ευρώ
iPhone Air (256GB) – 1.239 ευρώ
iPhone Air (512GB) – 1.499 ευρώ
iPhone Air (1TB) – 1.759 ευρώ
iPhone 17 Pro (256GB) – 1.349 ευρώ
iPhone 17 Pro (512GB) – 1.599 ευρώ
iPhone 17 Pro (1T) – 1.869 ευρώ
iPhone 17 Pro Max (256GB) – 1.499 ευρώ
iPhone 17 Pro Max (512GB) – 1.759 ευρώ
iPhone 17 Pro Max (1TB) – 2.019 ευρώ
iPhone 17 Pro Max (2TB) – 2.549 ευρώ
Πηγή: unboxholics.com