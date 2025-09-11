Αυτές θα είναι οι τιμές στην ελληνική αγορά για iPhone 17, iPhone Air και iPhone 17 Pro και Pro Max

Η Apple ανακοίνωσε στις 9 Σεπτεμβρίου το νέο lineup τηλεφώνων της και πλέον μάθαμε πόσο θα κοστίζουν στην Ελλάδα. Τα περισσότερα επίσημα καταστήματα λιανικής έχουν ανεβάσει ήδη για “δήλωση ενδιαφέροντος” τα iPhone 17 και από εκεί αποκαλύφθηκε και η τιμή τους.

Πάνω-κάτω, οι τιμές παραμένουν στα ίδια πλαίσια με τα iPhone 16, καθώς το βασικό iPhone 17 μοντέλο, το οποίο έρχεται φέτος με 256GB στον αποθηκευτικό χώρο, ξεκινάει από τα 979 ευρώ. Αν κάποιος επιθυμεί αυτή τη συσκευή με 512GB στην αποθήκευση, τότε η τιμή ανεβαίνει στα 1.239 ευρώ.

Τα πράγματα αλλάζουν στα υπόλοιπα μοντέλα. Στην Αμερική, το ολοκαίνουργιο iPhone Air, το πιο λεπτό τηλέφωνο στην ιστορία της Apple, ξεκινάει από 999 δολάρια, αλλά στην Ελλάδα θα το βρείτε από τα 1.239 ευρώ για την έκδοση των 256GB. Αν θέλετε αυτό το τηλέφωνο με 1TB στον αποθηκευτικό χώρο, θα πρέπει να δώσετε 1.759 ευρώ.

Το iPhone 17 Pro με 256GB έρχεται στην χώρα μας από τα 1.349 ευρώ, ενώ το πιο ισχυρό τηλέφωνο, το iPhone 17 Pro Max με 256GB κοστίζει 1.499 ευρώ. Η πιο μεγάλη έκδοσή του, αυτή των 2TB ανέρχεται στα…2.549 ευρώ (ναι, σωστά διαβάσατε).

Ακολουθεί η λίστα με τις τιμές:

iPhone 17 (256GB) – 979 ευρώ

iPhone 17 (512GB) – 1.239 ευρώ

iPhone Air (256GB) – 1.239 ευρώ

iPhone Air (512GB) – 1.499 ευρώ

iPhone Air (1TB) – 1.759 ευρώ

iPhone 17 Pro (256GB) – 1.349 ευρώ

iPhone 17 Pro (512GB) – 1.599 ευρώ

iPhone 17 Pro (1T) – 1.869 ευρώ

iPhone 17 Pro Max (256GB) – 1.499 ευρώ

iPhone 17 Pro Max (512GB) – 1.759 ευρώ

iPhone 17 Pro Max (1TB) – 2.019 ευρώ

iPhone 17 Pro Max (2TB) – 2.549 ευρώ

Πηγή: unboxholics.com