Διαφορετική εκκίνηση για Στεάουα και Γιούνγκ Μπόις, γνώριμες Γκενκ και Φερεντσβάρος

Η Στεάουα νίκησε εκτός έδρας στην πρώτη αγωνιστική, ενώ η Γιούνγκ Μπόις έχασε στην έδρα της με 4-1 από τον Παναθηναϊκό και θα ψάξει το αποτέλεσμα. Γκενκ και Φερεντσβάρος έπαιξαν το 2023 για το Κόνφερενς Λιγκ με απολογισμό 2 ισοπαλίες.

Σε φιλικό πριν από 9 χρόνια, Στεάουα και Γιούνγκ Μπόις ήρθαν ισόπαλες 2-2.

Νικηφόρα ξεκίνησε τους αγώνες της στον όμιλο η Στεάουα, 1-0 την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, με γκολ στο 13’. Με το ίδιο σκορ επικράτησε τρεις μέρες αργότερα της Οτελούλ, με πέναλτι στο 48’. Ήταν μόλις η δεύτερη νίκη της σε 11 αγωνιστικές στο ρουμανικό πρωτάθλημα, όπου δεν τα πάει καλά, καθώς βρίσκεται στην 11η θέση ανάμεσα σε 16 ομάδες. Εντός έδρας μετράει 3 ήττες σε 5 ματς. Φέτος ξεκίνησε από το Τσάμπιονς Λιγκ, όπου αποκλείστηκε με δύο ήττες από τη Σκεντίγια, για να αφήσει στη συνέχεια εκτός Γιουρόπα Λιγκ τις Ντρίτα και Αμπερντίν. Η Γιούνγκ Μπόις έχασε 1-4 από τον Παναθηναϊκό στο πρώτο της παιχνίδι στη League Phase, απάντησε όμως με τεσσάρα επί της 2ης στη βαθμολογία Τουν και την προσπέρασε στην κατάταξη της ελβετικής Super League, μετρώντας τρία διαδοχικά τρίποντα. Έχει, ωστόσο, μόλις 2 νίκες σε 11 εκτός έδρας παιχνίδια στην Ευρώπη. Η ισοπαλία είναι αρκετά πιθανή εξέλιξη στο σημερινό ματς.

Γκενκ και Φερεντσβάρος συναντήθηκαν το 2023/24 σε όμιλο του Κόνφερενς Λιγκ, όπου έμειναν στο 0-0 στο Βέλγιο και 1-1 στην Ουγγαρία. Την τρίτη της νίκη σε εννέα παιχνίδια στο βελγικό πρωτάθλημα σημείωσε την Κυριακή η Γκενκ, με το 2-1 εκτός έδρας επί της Σεντ Τρούιντεν, που ήρθε με ανατροπή ημιχρόνου και βρίσκεται στην 9η θέση της βαθμολογίας, με απολογισμό 3-2-4. Την περασμένη εβδομάδα έφυγε με το υπέρ της 1-0 από τη Γλασκώβη και το ματς με τη Ρέιντζερς για την πρώτη αγωνιστική της League Phase, με γκολ στο 55’ του Νοτιοκορεάτη Οχ, ο οποίος είχε αστοχήσει σε πέναλτι στο α’ ημίχρονο. Η Φερεντσβάρος ξεκίνησε από το Τσάμπιονς Λιγκ την πορεία της. Απέκλεισε τις Νόα, Λουντογκόρετς και έμεινε εκτός από την Καραμπάκ. Την Κυριακή επικράτησε 2-0 εκτός έδρας της Γκιόρ και την προσπέρασε στη βαθμολογία, ανεβαίνοντας στη 2η θέση. Είχε προηγηθεί το εντός έδρας 1-1 με τη Βικτόρια Πλζεν για τη League Phase, ισοφαρίζοντας στο 94’ το γκολ που δέχτηκε στο 16’ και παίζοντας με παίκτη λιγότερο από το 36’. Νωρίτερα στον μήνα είχε επιβληθεί με 15-0 εκτός έδρας της Σαρβασκέντ για το Κύπελλο. Τιμωρημένος είναι ο Λετονός μέσος Μακρέτσκις.

Από 2 νίκες στο γκολ έρχεται η Γκενκ και η Φερεντσβάρος, ανεξαρτήτως διοργάνωσης, τρέχει αήττητο σερί 6 αγώνων (4-2-0). Η έμπειρη φιλοξενούμενη μπορεί να πάρει αποτέλεσμα στο ματς.

916. FCSB - ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ Χ 3,45

939. ΓΚΕΝΚ - ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ Χ 4,00