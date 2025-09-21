Γνωρίζονται από τη Segunda Έλτσε και Οβιέδο, αξιόμαχη εκτός έδρας η Εστορίλ

Έλτσε και Οβιέδο μονομαχούν για την 5η αγωνιστική της La Liga, με την πρώτη να παραμένει αήττητη (1-3-0) και τη δεύτερη να μετράει ένα τρίποντο και τρεις ήττες σε 4 ματς. Ζιλ Βισέντε εναντίον Εστορίλ για την 6η αγωνιστική της Primeira Liga.

Τουλάχιστον δύο γκολ είχαν οι 16 τελευταίες μονομαχίες της Έλτσε με την Οβιέδο ανεξαρτήτως έδρας. Στην πιο πρόσφατη, τον Μάρτιο, ήρθαν ισόπαλες 1-1.

Η Έλτσε έχανε 1-0 στο ημίχρονο από τη Σεβίλλη, αλλά στο 70’ πέρασε μπροστά στο σκορ με 2-1. Τελικά δέχτηκε την ισοφάριση στο 85’ (2-2). Μαζί με την περσινή σεζόν στη Β’ κατηγορία, έφτασε τα 17 σερί ματς που σκοράρει. Τρία γκολ έχει σημειώσει ήδη ο Ράφα Μιρ, ο οποίος ήρθε τον περασμένο μήνα στον σύλλογο ως δανεικός από τη Σεβίλλη. Τεστ ετοιμότητας θα περάσει ο 22χρονος μέσος Σαντιάγκο. Κι αν η Έλτσε έκανε δύο χρόνια για να επιστρέψει στη La Liga, στην Οβιέδο πήρε 24 έτη για να επανέλθει στην κατηγορία. Οι μοναδικοί της βαθμοί ως τώρα έχουν έρθει από το 1-0 επί της Σοσιεδάδ, το οποίο ακολουθήθηκε από την ήττα 2-0 στη Μαδρίτη από τη Χετάφε, με δύο γκολ στις καθυστερήσεις του α’ ημιχρόνου. Λείπουν οι αμυντικοί Λέμος και Κόστας. Οι δύο ομάδες γνωρίζονται καλά από τη Segunda Liga και η ισοπαλία είναι μια αρκετά πιθανή εκδοχή στο αποψινό τους ραντεβού.

Δεύτερη διαδοχική νίκη την περασμένη εβδομάδα για τη Ζιλ Βισέντε, με το 1-0 στην έδρα της Μπράγκα με γκολ στην εκπνοή του α’ 45λέπτου. Είχε προηγηθεί το 2-0 επί της Μορεϊρένσε, σκοράροντας στο 49’ και το 92’. Και τα 5 έως τώρα παιχνίδια της στο πρωτάθλημα είχαν Under και No Goal, ενώ μετράει και 12 σερί Under 3,5. Απόντες είναι ο αμυντικός Μουτόμπο και οι επιθετικοί Εντουάρντο και Τουρέ. Η Εστορίλ έρχεται από την πρώτη της νίκη, 3-1 την Άβες, έχοντας προηγηθεί 3-0 στο 52’. Ήταν το 4ο G/G στους 5 φετινούς επίσημους αγώνες της και το 7ο στους 9 πιο πρόσφατους. Στα 4 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της στο πρωτάθλημα, δε, σημείωσε από δύο τέρματα και πάνω. Λείπουν οι μέσοι Ορεγιάνα, Τζέκα.

Η Ζιλ Βισέντε έχει συγκεντρώσει 5 βαθμούς παραπάνω από την Εστορίλ, η φιλοξενούμενη όμως έχασε μόνο στη μία από τις επτά τελευταίες παρουσίες της στην αντίπαλη έδρα (τρεις ισοπαλίες), ενώ εμφανίζεται ιδιαίτερα αξιόμαχη όταν αγωνίζεται μακριά από το σπίτι της.

655. ΕΛΤΣΕ - ΟΒΙΕΔΟ Χ 3,25

662. ΖΙΛ ΒΙΣΕΝΤΕ - ΕΣΤΟΡΙΛ Χ 3,20