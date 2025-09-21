Γνωρίζονται από τη Segunda Έλτσε και Οβιέδο, αξιόμαχη εκτός έδρας η Εστορίλ

Τουλάχιστον δύο γκολ είχαν οι 16 τελευταίες μονομαχίες της Έλτσε με την Οβιέδο ανεξαρτήτως έδρας. Στην πιο πρόσφατη, τον Μάρτιο, ήρθαν ισόπαλες 1-1.
Η Έλτσε έχανε 1-0 στο ημίχρονο από τη Σεβίλλη, αλλά στο 70’ πέρασε μπροστά στο σκορ με 2-1. Τελικά δέχτηκε την ισοφάριση στο 85’ (2-2). Μαζί με την περσινή σεζόν στη Β’ κατηγορία, έφτασε τα 17 σερί ματς που σκοράρει. Τρία γκολ έχει σημειώσει ήδη ο Ράφα Μιρ, ο οποίος ήρθε τον περασμένο μήνα στον σύλλογο ως δανεικός από τη Σεβίλλη. Τεστ ετοιμότητας θα περάσει ο 22χρονος μέσος Σαντιάγκο. Κι αν η Έλτσε έκανε δύο χρόνια για να επιστρέψει στη La Liga, στην Οβιέδο πήρε 24 έτη για να επανέλθει στην κατηγορία. Οι μοναδικοί της βαθμοί ως τώρα έχουν έρθει από το 1-0 επί της Σοσιεδάδ, το οποίο ακολουθήθηκε από την ήττα 2-0 στη Μαδρίτη από τη Χετάφε, με δύο γκολ στις καθυστερήσεις του α’ ημιχρόνου. Λείπουν οι αμυντικοί Λέμος και Κόστας. Οι δύο ομάδες γνωρίζονται καλά από τη Segunda Liga και η ισοπαλία είναι μια αρκετά πιθανή εκδοχή στο αποψινό τους ραντεβού.
Δεύτερη διαδοχική νίκη την περασμένη εβδομάδα για τη Ζιλ Βισέντε, με το 1-0 στην έδρα της Μπράγκα με γκολ στην εκπνοή του α’ 45λέπτου. Είχε προηγηθεί το 2-0 επί της Μορεϊρένσε, σκοράροντας στο 49’ και το 92’. Και τα 5 έως τώρα παιχνίδια της στο πρωτάθλημα είχαν Under και No Goal, ενώ μετράει και 12 σερί Under 3,5. Απόντες είναι ο αμυντικός Μουτόμπο και οι επιθετικοί Εντουάρντο και Τουρέ. Η Εστορίλ έρχεται από την πρώτη της νίκη, 3-1 την Άβες, έχοντας προηγηθεί 3-0 στο 52’. Ήταν το 4ο G/G στους 5 φετινούς επίσημους αγώνες της και το 7ο στους 9 πιο πρόσφατους. Στα 4 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της στο πρωτάθλημα, δε, σημείωσε από δύο τέρματα και πάνω. Λείπουν οι μέσοι Ορεγιάνα, Τζέκα.
Η Ζιλ Βισέντε έχει συγκεντρώσει 5 βαθμούς παραπάνω από την Εστορίλ, η φιλοξενούμενη όμως έχασε μόνο στη μία από τις επτά τελευταίες παρουσίες της στην αντίπαλη έδρα (τρεις ισοπαλίες), ενώ εμφανίζεται ιδιαίτερα αξιόμαχη όταν αγωνίζεται μακριά από το σπίτι της.
655. ΕΛΤΣΕ - ΟΒΙΕΔΟ Χ 3,25
662. ΖΙΛ ΒΙΣΕΝΤΕ - ΕΣΤΟΡΙΛ Χ 3,20