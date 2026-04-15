Συνεχίζει δυναμικά ο Καραλής - Στη Φινλανδία για το μίτινγκ του Πάαβο Νούρμι

Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να γεμίζει το αγωνιστικό του πρόγραμμα, καθώς θα συμμετάσχει στις 3 Ιουνίου στο διεθνές μίτινγκ στίβου προς τιμήν του Paavo Nurmi στη Φινλανδία.

Ο Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ, που έχει το πανελλήνιο ρεκόρ, θα έχει την ευκαιρία να κυνηγήσει μια ακόμη υψηλή επίδοση, με στόχο να ξεπεράσει το 5,90 που αποτελεί ρεκόρ αγώνων και ανήκει στον Κέι-Σι Λάιτφουτ.

Στον ίδιο αγώνα θα συμμετάσχει και ο παγκόσμιος πρωταθλητής Σαμ Κέντρικς, ανεβάζοντας το επίπεδο του ανταγωνισμού.

Στο αντίστοιχο αγώνισμα των γυναικών, ξεχωρίζουν οι παρουσίες της πρώην πρωταθλήτριας Ευρώπης Βίλμα Μούρτο, καθώς και των Ελίνα Λεμπέλα και Σάγκα Άντερσον, που θα αγωνιστούν μπροστά στο κοινό της πατρίδας τους.