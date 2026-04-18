Άνετο πέρασμα από το Παλαιό Φάληρο για τον Απόλλωνα

Ο Απόλλων Σμύρνης δεν συνάντησε καμία δυσκολία απέναντι στο Παλαιό Φάληρο, επικρατώντας με το ευρύ 23-5 στο Ρέστειο, για την τελευταία αγωνιστική του Β1 Ομίλου στη Β’ φάση της Waterpolo League Ανδρών.

Η ομάδα του Τέο Λοράντου «κλείδωσε» την 3η θέση στον όμιλο των ισχυρών με 54 βαθμούς και στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της στα play off, όπου θα αντιμετωπίσει τον Πανιώνιο με πλεονέκτημα έδρας στην προημιτελική φάση.

Από την άλλη πλευρά, το Παλαιό Φάληρο παραμένει στους 22 βαθμούς και βρίσκεται στην 7η θέση, με την τελική του κατάταξη να εξαρτάται από το αποτέλεσμα του αγώνα του Περιστερίου στη Βουλιαγμένη. Αν διατηρήσει τη θέση του, θα έχει το πλεονέκτημα έδρας στο play in απέναντι στην ομάδα των δυτικών προαστίων.

Καθοριστική παρουσία για τους νικητές είχε ο Μπογκντάνοβιτς, ο οποίος ήταν ασταμάτητος στην επίθεση, σημειώνοντας οκτώ τέρματα και οδηγώντας την ομάδα του σε μία άνετη επικράτηση.

Οκτάλεπτα: 2-5, 1-6, 2-6, 0-6.

Τα στατιστικά του αγώνα, ΕΔΩ.