Σημαντικό «διπλό» του ΝΟ Πατρών στη Λάρισα

Σημαντική εκτός έδρας νίκη πανηγύρισε την Κυριακή (29/3) ο ΝΟ Πατρών για τη Β’ φάση της Waterpolo League Ανδρών, αποτέλεσμα που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μάχη της παραμονής.

Η ομάδα της Πάτρας επικράτησε με 16-10 του ΝΟ Λάρισας στο κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του Β2 Ομίλου.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Πατρινοί έφτασαν τους 10 βαθμούς και παραμένουν στην 7η θέση, διατηρώντας όμως επαφή με την 6η, που δίνει πλεονέκτημα έδρας στα play out και ανήκει στον ΝΟ Χανίων με 13 βαθμούς. Στην τελευταία αγωνιστική, ο ΝΟ Πατρών θα υποδεχθεί τον ΟΦΘ, ενώ τα Χανιά θα αντιμετωπίσουν τη Γλυφάδα. Αν ο ΝΟΠ κερδίσει και οι Κρητικοί ηττηθούν, τότε οι δύο ομάδες θα ισοβαθμήσουν, με τον ΝΟ Πατρών να υπερτερεί και να ανεβαίνει στην 6η θέση.

Από την άλλη πλευρά, ο ΝΟ Λάρισας παραμένει ουραγός με -1 βαθμό και βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στον απευθείας υποβιβασμό, καθώς η διαφορά του από τις υπόλοιπες ομάδες δεν του επιτρέπει να διεκδικήσει θέση στα play out.

Η ομάδα της Πάτρας είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λαμπάτο, ο οποίος σημείωσε έξι γκολ και οδήγησε επιθετικά τον ΝΟΠ σε μια πολύτιμη νίκη που διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες της ομάδας για καλύτερη θέση ενόψει της συνέχειας.

Οκτάλεπτα: 2-3, 2-4, 4-5, 2-4.

Τα στατιστικά του αγώνα, ΕΔΩ.

Αποτελέσματα 7ης αγωνιστικής – Β’ φάση Waterpolo League Ανδρών

Γκρουπ 1

Ολυμπιακός-Βουλιαγμένη 21-12

ΠΑΟΚ-Παλαιό Φάληρο 19-8

Περιστέρι-Πανιώνιος 8-12

Απόλλων Σμύρνης-Παναθηναϊκός 1/4

Βαθμολογία (σε 21 αγώνες)

Ολυμπιακός 443-157 60 (-20 αγ.) Παναθηναϊκός 356-167 57 (-20 αγ.) Βουλιαγμένη 342-215 48 Απόλλων Σμύρνης 398-216 48 (-20 αγ.) ΠΑΟΚ 324-271 36 Πανιώνιος 323-269 36 (-20 αγ.) Παλαιό Φάληρο 207-311 22 Περιστέρι 230-293 21

Γκρουπ 2

ΟΦΘ-Χανιά 16-12

Γλυφάδα-Χίος 9-11

Υδραϊκός-Εθνικός 17-9

Λάρισα-ΝΟ Πατρών 10-16

Βαθμολογία (σε 21 αγώνες)