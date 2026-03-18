Σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση στο Ποσειδώνιο, η Βουλιαγμένη πέτυχε εντυπωσιακή ανατροπή και λύγισε τον ΠΑΟΚ με 17-16, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Β’ Φάσης του G1 της Α1 Ανδρών.

Η ομάδα του Λαιμού βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, έχοντας μείνει πίσω ακόμη και με 10-4. Παρ’ όλα αυτά, με ένα εντυπωσιακό σερί και απόλυτη αλλαγή ρυθμού, κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και να πάρει μια πολύτιμη νίκη που τη διατηρεί στο κυνήγι της τρίτης θέσης.

Με το αποτέλεσμα αυτό φτάνει τους 45 βαθμούς και παραμένει τέταρτη, ισοβαθμώντας με τον Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος έχει έναν αγώνα λιγότερο. Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη, έμεινε πέμπτος με 33 βαθμούς, όσους και ο Πανιώνιος.

Πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο αριστερόχειρας Ολλανδός που σημείωσε έξι γκολ, ενώ για τον ΠΑΟΚ, που έχασε σημαντική ευκαιρία να πανηγυρίσει μια τεράστια νίκη, ξεχώρισε ο Μπιτσάκος με τέσσερα τέρματα.

Α ΟΚΤΑΛΕΠΤΑ: 5-3, 5-1, 3-7, 3-6.

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