Κυρίαρχος ο Πανιώνιος στη Νέα Σμύρνη απέναντι στο Ρέθυμνο

Ο Πανιώνιος δεν συνάντησε καμία δυσκολία στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης, επικρατώντας του ΝΟ Ρεθύμνου με το εντυπωσιακό 18-8, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Water Polo League Γυναικών.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης έφτασε έτσι τις τέσσερις νίκες σε έξι παιχνίδια, φτάνοντας τους 12 βαθμούς και παραμένοντας σε τροχιά τετράδας, την ώρα που οι φιλοξενούμενες παραμένουν χωρίς βαθμό στο πρωτάθλημα.

Οι «κυανέρυθρες» επέβαλαν τον ρυθμό τους από το ξεκίνημα και δεν άφησαν περιθώρια αντίδρασης, δεχόμενες μόλις τρία τέρματα στα πρώτα τρία οκτάλεπτα, ενώ στο φινάλε προηγήθηκαν με 14-3, πριν διαμορφωθεί το τελικό σκορ.

Κορυφαίες για την ομάδα του Πανιωνίου ήταν οι Μ. Πλευρίτου, Μπιτσάκου, Λαμπροπούλου και Ρένερ, οι οποίες σημείωσαν από τρία γκολ η καθεμία. Από πλευράς ΝΟ Ρεθύμνου, ξεχώρισε η Πίτερς, που πέτυχε τρία τέρματα.

Τα οκτάλεπτα: 5-1, 4-1, 5-1, 4-5