Ψάχνουν παντού την Ελευθερία: Αυτοκτόνησε πριν πάει για κατάθεση ο πρώην σύντροφός της (vid)

Λίγη ώρα πριν μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα για να δώσει συμπληρωματική κατάθεση για την εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη έδωσε τέλος στη ζωή του ο 39χρονος πρώην σύντροφος της έξω από εκκλησία στις Δαφνές Ηρακλείου.

Αστυνομικές πηγές εξηγούν ότι είχε αποφασιστεί να δώσει χθες Τρίτη εκ νέου εξηγήσεις για το που βρισκόταν την Κυριακή, καθώς η πολύωρη κατάθεση που είχε δώσει μία ημέρα νωρίτερα άφησε στους αστυνομικούς πολλές απορίες και «κενά». Κυρίως λόγω του ότι ο 39χρονος έφερε γρατζουνιές στο πρόσωπο και στα χέρια. Είχε δηλαδή σημάδια που θα μπορούσαν να προκληθούν σε καυγά. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι είχε ένα ατύχημα με το μηχανάκι.

Οι αστυνομικοί εστιάζουν πλέον την έρευνά τους στις τελευταίες κινήσεις του 39χρονου, θεωρώντας ότι η αυτοκτονία του μπορεί να έχει σχέση με την εξαφάνιση της Ελευθερίας Γιακουμάκη.

Πληροφορίες του iEidiseis αναφέρουν ότι οι ερευνητές έχουν ήδη χαρτογραφήσει κάποιες κινήσεις του την Κυριακή, δηλαδή την ημέρα της εξαφάνισης της 43χρονης μητέρας τριών παιδιών. Ο 39χρονος πήρε ταξί από την περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο, κάτι που αποκαλύπτεται από υλικό καμερών ασφαλείας που είναι ήδη στα χέρια των Αρχών. Μάλιστα, έχει εντοπιστεί ο οδηγός ταξί, ο οποίος έχει δώσει περιγραφή της διαδρομής που ακολούθησε με τον πελάτη του.

Η έρευνα εστιάζεται στην περιοχή των Αθανάτων, όπως και στην περιοχή όπου βρίσκεται το ξωκλήσι όπου αυτοπυροβολήθηκε χθες με καραμπίνα ο 39χρονος. Ο τελευταίος είναι πατέρας ενός παιδιού και είχε χωρίσει με την Ελευθερία Γιακουμάκη πριν από περίπου δύο μήνες. Οι αστυνομικοί ελέγχουν πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ο 39χρονος είχε επιδιώξει μετά το χωρισμό επαφές με την άτυχη μητέρα.

Όταν κλήθηκε προχθές Δευτέρα για κατάθεση ως ύποπτος υποστήριξε ότι δεν γνωρίζει που είναι η Ελευθερία Γιακουμάκη. Παρότι οι αστυνομικοί τον πίεσαν για να τους πει εάν γνωρίζει οτιδήποτε εκείνος επέμενε να αρνείται οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση. Έτσι αφέθηκε ελεύθερος και έβαλε την επομένη τέλος στη ζωή του, πριν δώσει συμπληρωματική κατάθεση.

Η 43χρονη έφυγε από το σπίτι της με το αυτοκίνητό της και το κινητό της τηλέφωνο. Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο κάποιος να της έκανε κακό και μάλιστα να εξαφάνισε το κινητό της τηλέφωνο.

Το τελευταίο στίγμα του κινητού τηλεφώνου της εντοπίστηκε στην περιοχή του Χριστού, στον Γιούχτα, μια ζώνη με ευρεία γεωγραφική κάλυψη ενώ η τελευταία επικοινωνία με την οικογένειά της ήταν ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα σε κλήση του γιου της, ότι θα τον καλέσει αργότερα. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία.

Η έρευνα θα συνεχιστεί σήμερα με σκυλιά και εθελοντές στις περιοχές των Αρχανών και Αθανάτων.

Πηγή: ieidiseis.gr