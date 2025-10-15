Μέση Ανατολή: Ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της Αθήνας

Τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται στην περιοχή «αποκωδικοποιεί» η Αθήνα και στόχος είναι να ξεδιπλωθούν συγκεκριμένες κινήσεις στο διπλωματικό πεδίο.

Το επόμενο διάστημα μένει να φανεί πως θα διαμορφωθεί το τοπίο στην ευρύτερη «γειτονιά», σε μια περίοδο μάλιστα που η Άγκυρα ισχυροποιεί το αποτύπωμα της στη Μέση Ανατολή.

Από την κυβέρνηση τονίζεται ο ρόλος της χώρας ως πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και δίνεται έμφαση στις σχέσεις με σημαντικούς «παίκτες» στη Μέση Ανατολή.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, στην Αθήνα μιλούν για μια ιστορική στιγμή, ωστόσο μένει να φανεί και πως θα εξελιχθεί η κατάσταση το επόμενο διάστημα.

Παρούσα η Ελλάδα στην επόμενη μέρα της Γάζας

Σε αυτή την χρονική συγκυρία αυτό που σημειώνεται από την κυβέρνηση είναι πως η χώρα θα είναι παρούσα τόσο σε θέματα που αφορούν την ανθρωπιστική βοήθεια όσο και στην ανοικοδόμηση, δηλαδή στην επόμενη μέρα της Γάζας.

«Η Ελλάδα φιλοδοξεί να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην επόμενη μέρα στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε ουσιαστικά στην εφαρμογή του, με βάση πάντοτε το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών» σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με την Παλαιστίνια ομόλογό του, Βαρσέν Αγαμπεκιάν.

Παράλληλα η προσοχή στρέφεται σε μια σειρά εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Για παράδειγμα στη Συρία η πλευρά των Κούρδων έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την Δαμασκό για την «ενσωμάτωση» των κουρδικών στρατευμάτων στους κόλπους των συριακών δυνάμεων ασφαλείας.

Να σημειωθεί εδώ πως οι Τούρκοι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας υποδέχθηκαν στην /Αγκυρα πριν από λίγες μέρες τους ομολόγους τους από τη Συρία (μάλιστα ο Σύρος ΥΠΕΞ είχε βρεθεί ξανά στην τουρκική πρωτεύουσα λίγα 24ωρα νωρίτερα).

Είναι εμφανές πως η ‘Αγκυρα με μία σειρά κινήσεων επιδιώκει να αποτελέσει ισχυρό «παίκτη» στην περιοχή. Να επισημανθεί πως σε δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε με θετικά λόγια στον Τούρκο πρόεδρο, ενώ δεν απέκλεισε ο ρόλος του να επεκταθεί και στο ουκρανικό μέτωπο, όπου, όπως είπε, θα μπορούσε να συμβάλει καθοριστικά στον τερματισμό του πολέμου.

Από την πλευρά του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του είπε πως ο Ντόναλντ Τραμπ του ζήτησε να διατηρηθεί ο δίαυλος επικοινωνίας. Όσον αφορά στην επόμενη ημέρα στη Γάζα ο Τούρκος πρόεδρος μίλησε για τον «σημαντικό ρόλο» που, όπως είπε, μπορεί να διαδραματίσει η χώρα του στην προσπάθεια ανασυγκρότησης.

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις

«Μικρό καλάθι» κρατά η Αθήνα, καθώς σε αυτή την χρονική συγκυρία δεν αναμένεται να γίνουν ουσιαστικά βήματα στον ελληνοτουρκικό διάλογο.

Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο - που ήταν να γίνει το Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη - ακυρώθηκε (με πρωτοβουλία της Άγκυρας), ενώ άγνωστο παραμένει το πότε θα γίνει το επόμενο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας των δύο χωρών. Τους τελευταίους άλλωστε μήνες η τουρκική πλευρά τάραξε τα …νερά και με μια σειρά δηλώσεων και κινήσεων έδειξε πως επιμένει στο αναθεωρητικό της αφήγημα.

Από την κυβέρνηση έχει τονιστεί πως ο διάλογος με την Τουρκία είναι επιδίωξη αλλά όχι αυτοσκοπός. Ουσιαστικά στόχος είναι να μείνουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας - ώστε οι οποίες διαφορές υπάρχουν να μην παράγουν αυτόματα εντάσεις - αλλά υπογραμμίζεται πως δεν πρόκειται να γίνει συζήτηση για θέματα κόκκινων γραμμών.

«Επιδιώκουμε να έχουμε μια σχέση λειτουργική με την Τουρκία, μία σχέση καλής γειτονίας. Δεν είναι εποχή για να παράγονται κρίσεις. Από την άλλη όμως πλευρά, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν πρόκειται να αποστούμε από τις θεμελιώδεις μας θέσεις και κυρίως δεν πρόκειται να αποστούμε από πρωτοβουλίες, οι οποίες ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση της χώρας μας» σημείωσε σε συνέντευξή του χθες ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Προσέθεσε πως αυτό «έχει αποδειχθεί περίτρανα την τελευταία διετία με πολλές ενέργειες, πρωτοβουλίες, οι οποίες αναλήφθηκαν στο πεδίο και οι οποίες έχουν ουσιαστικά διαμορφώσει ένα πολύ ενισχυμένο πλαίσιο διαπραγμάτευσης για την Ελλάδα».

