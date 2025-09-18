Έσκασε η βόμβα: Οι Iron Maiden έρχονται Αθήνα το 2026 στο πλαίσιο περιοδείας στην Ευρώπη!

Οι θρυλικοί Iron Maiden επιστρέφουν στην Αθήνα για μία και μόνο εμφάνιση στο ΟΑΚΑ, στις 23 Μαΐου 2026, εγκαινιάζοντας το δεύτερο σκέλος της «Run For Your Lives World Tour 2025–2026», με την οποία το συγκρότημα γιορτάζει τα 50 χρόνια του στη μουσική σκηνή.

Η συναυλία στο ΟΑΚΑ αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς για τη χώρα μας, καθώς θα διεξαχθεί μόλις δύο εβδομάδες μετά τη συναυλία των Metallica στο ίδιο στάδιο, καθιστώντας την Αθήνα το απόλυτο σημείο αναφοράς για τους φίλους του heavy metal.

Η Αθήνα θα αποτελέσει τον πρώτο σταθμό του ευρωπαϊκού σκέλους της περιοδείας, η οποία θα συνεχιστεί σε Ρουμανία, Σλοβακία και Βουλγαρία, με headline εμφανίσεις σε μεγάλα στάδια και κορυφαία φεστιβάλ. Το συγκρότημα υπόσχεται το πιο εντυπωσιακό οπτικοακουστικό show της καριέρας του, με ένα setlist που εστιάζει αποκλειστικά στην κλασική περίοδο 1980–1992, περιλαμβάνοντας θρυλικά κομμάτια όπως:

The Number of the Beast

Hallowed Be Thy Name

Phantom of the Opera

Seventh Son of a Seventh Son

Iron Maiden

Το «Alexander the Great», που ερμηνεύτηκε για πρώτη φορά το 2023, δεν περιλαμβάνεται (τουλάχιστον προς το παρόν) στο setlist.

Αυτή θα είναι η πρώτη εμφάνιση των Iron Maiden στην Ελλάδα μετά το 2022, όταν η συναυλία τους σημαδεύτηκε από την προσωρινή αποχώρηση του Bruce Dickinson, λόγω καπνογόνων από το κοινό κατά τη διάρκεια του «The Number of the Beast».

Παρά την απουσία του ντράμερ Νίκο Μακ Μπρέιν, ο οποίος αποχώρησε για λόγους υγείας, η μπάντα συνεχίζει με τον Simon Dawson στα τύμπανα. Ο ιδρυτής του συγκροτήματος, Steve Harris, δήλωσε: «Το show είναι ίσως το καλύτερό μας μέχρι σήμερα. Παίζουμε σε μέρη που δεν επισκεφτήκαμε το 2025, και η Ελλάδα είναι πάντα ένας αγαπημένος μας προορισμός».

Περιορισμός στα κινητά

Η μπάντα καλεί τους οπαδούς να περιορίσουν τη χρήση κινητών κατά τη διάρκεια της συναυλίας, με σκοπό τη δημιουργία μιας πιο ζωντανής και αυθεντικής εμπειρίας. Σε κάποιες πόλεις όπως το Παρίσι, η χρήση κινητών θα απαγορευτεί εντελώς, με τη βοήθεια της εταιρείας Yondr, που παρέχει ειδικές θήκες ασφαλείας.

Ο μάνατζερ Rod Smallwood δήλωσε: «Η απουσία κινητών έκανε την περιοδεία μας πιο απολαυστική για όλους – το κοινό ζει πραγματικά τη στιγμή. Στην Αθήνα, ζητάμε από όλους να σεβαστούν αυτό το αίτημα».

Όπως και στο πρώτο σκέλος της περιοδείας, έτσι και τώρα, θα λειτουργήσουν τα δημοφιλή Eddie’s Official Pop-Up Dive Bars, με Trooper Beer, φαγητό, exclusive merch και ψυχαγωγία, μετατρέποντας τη συναυλία σε ολόκληρη εμπειρία.

Η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία της Αθήνας ξεκινά τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, μέσω του ironmaiden.com και των επίσημων ελληνικών συνεργατών.

Οι ημερομηνίες της περιοδείας

ΜΑΪΟΣ 2026

23 Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ – ΟΑΚΑ

26 Σόφια, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – Vasil Levski Stadium

28 Βουκουρέστι, ΡΟΥΜΑΝΙΑ – Arena Nationala

30 Μπρατισλάβα, ΣΛΟΒΑΚΙΑ – Narodny Futbalovy Stadion

ΙΟΥΝΙΟΣ 2026

02 Αννόβερο, ΓΕΡΜΑΝΙΑ – Heinz von Heiden Arena

10 Άμστερνταμ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ – Ziggo Dome

17 Μιλάνο, ΙΤΑΛΙΑ – San Siro Stadium

22 Παρίσι, ΓΑΛΛΙΑ – Paris La Defense Arena

28 Λυών, ΓΑΛΛΙΑ – Groupama Stadium

ΙΟΥΛΙΟΣ 2026

07 Λισαβόνα, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – Estadio da Luz

11 Ηνωμένο Βασίλειο – Headline show (τοποθεσία TBA)

Η περιοδεία «Run for Your Lives» δεν θα συνεχιστεί το 2027, καθώς η μπάντα σκοπεύει να κάνει διάλειμμα από τη σκηνή μετά το τέλος του 2026.

Πηγή: ethnos.gr