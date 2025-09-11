Νέο κύμα πλειστηριασμών ακινήτων για χρέη στην εφορία

Έτοιμο να ξαναχτυπήσει είναι το ηλεκτρονικό σφυρί για τους οφειλέτες της εφορίας. Μετά τη θερινή ανάπαυλα, η ΑΑΔΕ ξεκινά ξανά τους πλειστηριασμούς ακινήτων, εντείνοντας με την κίνηση αυτή τις πιέσεις προς τους οφειλέτες για να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το Δημόσιο.

Από τις 24 Σεπτεμβρίου 2025, βγαίνουν στο σφυρί κατοικίες, αποθήκες, επαγγελματικά και βιομηχανικά κτίρια, οικόπεδα μέχρι αγροτεμάχια.

Τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη (παλαιά και νέα) έχουν σπάσει το φράγμα των 110 δισ. ευρώ, ενώ στο προθάλαμο των κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων βρίσκονται πάνω από 2,2 εκατ. φορολογούμενοι. Πιο συγκεκριμένα, με χρέη στην εφορία εμφανίζονται 4 εκατ. φυσικά και νομικά πρόσωπα, εκ των οποίων 1,6 εκατ. οφειλέτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα και 2,2 εκατ. φορολογούμενοι απειλούνται με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Πώς και πότε γίνονται πλειστηριασμοί ακινήτων

Για οφειλές μεγάλου ύψους, η εφορία προχωρεί σε δεσμεύσεις, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων του οφειλέτη, από τους οποίους εξαιρείται, υπό προϋποθέσεις, μόνο η α’ κατοικία.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, πριν από τον πλειστηριασμό των ακινήτων γίνεται η κατάσχεση, αλλά πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης καθίσταται υποχρεωτική η κοινοποίηση από τη φορολογική διοίκηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής/υπερημερίας. Αντίθετα, δεν απαιτείται ειδοποίηση για τις κατασχέσεις χρηματικών ποσών.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τίθεται σε κίνδυνο η είσπραξη της οφειλής, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να παρακάμψει την τήρηση της ανωτέρω προδικασίας και να δεσμεύσει τα ακίνητα πριν ειδοποιήσει τον οφειλέτη.

Ως προς τις συνέπειες της κατάσχεσης του ακινήτου ισχύουν τα εξής:

Από την ημέρα επίδοσης στον οφειλέτη αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης, αυτός στερείται του δικαιώματος ελεύθερης διάθεσης του ακινήτου και των συστατικών στοιχείων του ακινήτου, ακόμη και εάν αυτά δεν περιγράφονται στην έκθεση κατάσχεσης ή αν ήταν παρών ο οφειλέτης κατά την κατάσχεση, από τότε.

Η έκθεση κατάσχεσης δεν σημαίνει και πλειστηριασμό.

Εφόσον ο οφειλέτης δεν έχει εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Υπηρεσίας υποχρεούται, μετά την παρέλευση σαράντα (40) ημερών και το αργότερο σε τέσσερις (4) μήνες από την κατάσχεση, να ορίσει ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος.

Εάν δεν διενεργηθεί ο πλειστηριασμός την ορισθείσα με το πρόγραμμα ημέρα, εκδίδει νέο πρόγραμμα, το αργότερο εντός έτους από την ημέρα που ο πλειστηριασμός δεν διενεργήθηκε ή ανεστάλη και ορίζει νέα ημερομηνία κατά τα ανωτέρω. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν τηρούνται εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος που αναφέρεται σε αιτιολογημένη έκθεση του Προϊσταμένου.

Η έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού μετά την πάροδο των νόμιμων προθεσμιών δεν επιφέρει ακυρότητα αυτού.

Αναστολή εκτέλεσης του εκδοθέντος προγράμματος πλειστηριασμού επιτυγχάνεται με την ένταξη του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του ή με την έκδοση δικαστικής απόφασης περί αναστολής του.

Εισπράξεις

Ο ετήσιος στόχος της ΑΑΔΕ για τις εισπράξεις ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι το τέλος του έτους υπερβαίνει τα 6 δισ. ευρώ, με την επίτευξή του να περνά από τέσσερις βασικούς άξονες:

3 δισ. ευρώ από παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές.

700 εκατ. ευρώ από στοχευμένους ελέγχους σε μεγάλους οφειλέτες.

28 εκατ. ευρώ από τελωνειακές οφειλές.

Επίτευξη εισπραξιμότητας 33% επί των νέων ληξιπρόθεσμων.

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2025, η ΑΑΔΕ προγραμματίζει το χαρακτηρισμό οφειλών ύψους 10 δισ. ευρώ ως ανεπίδεκτες είσπραξης, οι οποίες, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες, κρίνονται μη εισπράξιμες.

Πηγή: Newsbeast.gr