Ανθρωποκυνηγητό για τους εκτελεστές του Λάλα – Στο «μικροσκόπιο» το βιντεοληπτικό υλικό και το καμένο όχημα

Φύλλο και φτερό κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στους εκτελεστές του Γιάννη Λάλα στον Επτάλοφο που βρίσκεται κοντά στην Αράχωβα το Σάββατο 1/11, κάνουν οι Αρχές.

Ο γνωστός ποινικός σύμφωνα με πληροφορίες που έφερε στο «φως» το πρωί της Τρίτης 4/11 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» ζούσε σαν «κυνηγημένο», με δύο σωματοφύλακες να τον ακολουθούν παντού.

Το Σάββατο όμως της δολοφονίας του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες οι σωματοφύλακες δεν ήταν μαζί του.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών και εστιάζουν τόσο στο όχημα που βρέθηκε καμένο, όσο και στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στην κατοχή τους, προκειμένου να οδηγηθούν στα ίχνη τους.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η δολοφονία του 42χρονου σημειώθηκε γύρω στις 23:00 όταν βγήκε από σαλέ όπου διέμενε με μια φίλη του και δύο ακόμη ζευγάρια ενώ οι δράστες, οι οποίοι χρησιμοποίησαν πολεμικό τυφέκιο και πιστόλι 9 χιλιοστών, τον πυροβόλησαν από κοντινή απόσταση.

Την αστυνομία ειδοποίησε η φίλη του θύματος, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα ενημερώθηκε και η Πυροσβεστική, καθώς σε κοντινή απόσταση βρέθηκε φλεγόμενο όχημα, το οποίο θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή των δραστών.

Ποιος ήταν ο Γιάννης Λάλας

Ο Γιάννης Λάλας ήταν γνωστός στις Αρχές και στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί ως πιθανός φυσικός αυτουργός της δολοφονίας του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, καθώς και για τη δολοφονία ενός 44χρονου πυγμάχου.

Ο 42χρονος όμως είχε αθωωθεί και για τις δύο υποθέσεις, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για τη σύνδεσή του με τα εγκλήματα.

Πηγή: newsbeast.gr