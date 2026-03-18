Ιράν: Το μήνυμα στον λογαριασμό του Αλί Λαριτζανί στο Χ μετά τον θάνατό του

Στον λογαριασμό του Αλί Λαριτζανί στο Χ, αναρτήθηκε μήνυμα με θρησκευτικό περιεχόμενο που κάνει λόγο για «μάρτυρα».

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν επιβεβαίωσε αργά την Τρίτη (17/3) τον θάνατο του επικεφαλής του, Αλί Λαριτζανί, με αρκετή χρονική καθυστέρηση αφότου η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκε σε στοχευμένη επίθεση στην Τεχεράνη.

Στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ αναρτήθηκε μήνυμα που απευθύνεται στον λαό του Ιράν, στους μουσουλμανικούς λαούς και στους «ελεύθερους ανθρώπους του κόσμου», στο οποίο αναφέρεται ότι έδωσε τη ζωή του ως «μάρτυρας».

Το θρησκευτικό μήνυμα, γραμμένο στα περσικά και στα αραβικά, κάνει αναφορά στον «λαό του Ιράν» και στους «μουσουλμανικούς λαούς και τους ελεύθερους ανθρώπους του κόσμου», ενώ σημειώνεται ότι «ένας δούλος του Θεού ενώθηκε με τον Θεό».

Στην ίδια ανάρτηση αναφέρεται επίσης ότι «ένας από τους δούλους του Θεού ενώθηκε με τον Κύριό του ως μάρτυρας», διατύπωση που χρησιμοποιείται συχνά σε ανακοινώσεις για θανάτους προσώπων που θεωρούνται «μάρτυρες» στο πλαίσιο συγκρούσεων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, κατά την επίθεση «τα ξημερώματα» σκοτώθηκαν επίσης ο γιος του Αλί Λαριτζανί, ένας αξιωματούχος του Συμβουλίου και αρκετοί σωματοφύλακες.

Οι κηδείες του Αλί Λαριτζανί και του στρατηγού Γολαμρεζά Σολεϊμανί, επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, θα τελεστούν το μεσημέρι της Τετάρτης στην Τεχεράνη, μαζί με εκείνες του πληρώματος της φρεγάτας που βυθίστηκε στις 4 Μαρτίου από αμερικανικό υποβρύχιο στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, αναφέρουν τα πρακτορεία ειδήσεων Fars και Tasnim.

Πηγή: newsbomb.gr