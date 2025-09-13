Βρετανία: Drones πάνω από το Λονδίνο ενόψει της επίσκεψης Τραμπ - Ενισχυμένα τα μέτρα στο Ουίνδσορ

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας για την επίσκεψη του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ την ερχόμενη Τρίτη στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα επισκεφθεί την ερχόμενη εβδομάδα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με τη σύζυγό του Μελάνια, και σε ένα ήδη τεταμένο παγκόσμιο κλίμα οι Βρετανοί ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας.

Η βρετανική αστυνομία ανέπτυξε ειδικές μονάδες την Παρασκευή γύρω από το Κάστρο του Ουίνδσορ , που βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά του Λονδίνου.

Στο πλαίσιο της προληπτικής επιχείρησης ασφαλείας, πράκτορες της Μονάδας Αναζήτησης επιθεώρησαν στύλους, κάδους απορριμμάτων και υπονόμους κοντά στη βασιλική κατοικία, με την υποστήριξη εκπαιδευμένων σκύλων. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, οι προσπάθειες παρακολούθησης και επιτήρησης θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της προεδρικής παραμονής.

Το προεδρικό ζεύγος αναμένεται στο Ηνωμένο Βασίλειο την Τρίτη το βράδυ και θα παραμείνουν εκεί στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου, κατόπιν πρόσκλησης του βασιλιά Καρόλου Γ΄και της βασίλισσας Καμίλα. Αυτή θα είναι η δεύτερη επίσημη επίσκεψη του προέδρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την επίσκεψή του το 2019.

Η διαμονή είχε αρχικά προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τις 19 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το παλάτι τον Ιούλιο. Με το νέο πρόγραμμα, έχει μειωθεί κατά μία ημέρα. Τον Αμερικανό πρόεδρος και την Πρώτη Κυρία θα υποδεχθούν στο αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου ο πρέσβης των ΗΠΑ και ένας εκπρόσωπος της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Το ζευγάρι θα παραμείνει στο Ουίνδσορ, όπου θα παραστεί σε τελετουργική δεξίωση με τη βασιλική οικογένεια, συμπεριλαμβανομένης μιας πομπής με άμαξες συνοδευόμενης από το Ιππικό του Οίκου και από στρατιωτικές μπάντες.

Στο κάστρο, τιμητική φρουρά θα υποδεχτεί τον πρόεδρο και τη σύζυγό του, οι οποίοι στη συνέχεια θα γευματίσουν με τη βασιλική οικογένεια και θα επισκεφθούν μια έκθεση αντικειμένων από τη Βασιλική Συλλογή που σχετίζονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το απόγευμα, ο Τραμπ και η Μελάνια θα επισκεφθούν το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου για να αποτίσουν φόρο τιμής στη Βασίλισσα Ελισάβετ Β' και θα συμμετάσχουν σε μια τελετή που, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, θα ολοκληρωθεί με υπερπτήση βρετανικών και αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με ένα κρατικό δείπνο στο Ουίνδσορ, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Κάρολος Γ' και ο Αμερικανός Πρόεδρος θα εκφωνήσουν ομιλίες.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ θα μεταβεί στο Τσέκερς, την εξοχική κατοικία του Βρετανού πρωθυπουργού, περίπου 60 χιλιόμετρα έξω από το Λονδίνο, για να συναντηθεί με τον Κιρ Στάρμερ, να παραστεί σε επιχειρηματική δεξίωση και να δώσει κοινή συνέντευξη Τύπου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, κατά την οποία αναμένονται διαδηλώσεις τόσο στο Ουίνδσορ όσο και στη βρετανική πρωτεύουσα, θα αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη επιχείρηση ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων drones εναέριας επιτήρησης .

Σε ένα ξεχωριστό προγραμμα η Μελάνια Τραμπ θα επισκεφθεί τη Βασιλική Βιβλιοθήκη και τους Κήπους Φρόγκμορ, μεταξύ άλλων αξιοθέατων στο χώρο του Ουίνδσορ, μαζί με τη Βασίλισσα Καμίλα.