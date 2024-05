Singapore Airlines: Πού μπορεί να οφείλονται οι αναταράξεις - Πρώην πιλότος εξηγεί (vids)

Πού οφείλονται όμως αυτές οι ξαφνικές αναταράξεις; Είναι κάτι που συμβαίνει συχνά; Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, πρώην πιλότος, κυβερνήτης Πολιτικής Αεροπορίας και δήμαρχος Βούλας, Βάρης, Βουλιαγμένης, απαντά στο κεντρικό δελτίο του OPEN.

«Καταρχάς, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε και άλλα περιστατικά, με πολύ σοβαρούς τραυματισμούς, όχι θανάτους. Ο θάνατος πιστεύω στη συγκεκριμένη πτήση δεν σχετίζεται με τραυματισμό ή χτύπημα, όπως διαβάζουμε. Προφανώς, οι επιβάτες τρομοκρατήθηκαν όταν το αεροσκάφος κατεβαίνει με πολύ μεγάλη ταχύτητα και αναπτύσσονται πολύ μεγάλες επιταχύνσεις βαρύτητας στο αεροσκάφος», υπογραμμίζει αρχικά ο κ. Κωνσταντέλλος.

Όπως εξηγεί, στην ατμόσφαιρα δεν υπάρχουν κενά αέρος. Υπάρχουν, όμως, πολύ μεγάλες αέριες μάζες που κινούνται ανοδικά ή καθοδικά ή πλάγια, μέσα στις οποίες τα αεροσκάφη μπαίνουν. Κινούνται (τα αεροπλάνα) μέσα σε ένα κομμάτι αέρα.

Ο ρόλος της κλιματικής κρίσης

Σύμφωνα με τον ίδιο, το αεροσκάφος έχασε 6.000 πόδια μέσα σε περίπου 7 δευτερόλεπτα, «που δείχνει ότι είναι μια πολύ σφοδρή κίνηση».

«Τέτοιου είδους αναταράξεις, μετακινήσεις αερίων μαζών, βλέπουμε σε υγρασία, μέσα σε σύννεφα ή καταιγίδες και προφανώς τα αεροσκάφη αποφεύγουν τέτοια μετεωρολογικά συστήματα. Υπάρχει όμως και μια μεγάλη κατηγορία αναταράξεων, τα λεγόμενα CAT (Clear Air Turbulence), οι αναταράξεις που συναντάμε χωρίς υγρασία ή σύννεφα και δεν καταγράφονται από το ραντάρ του αεροσκάφους. Εκεί συμβαίνει κάτι ξαφνικό, κάτι βίαιο», διευκρινίζει ο ίδιος.

Τέλος, τονίζει πως είναι προφανές ότι η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει τη δομή της ατμόσφαιρας μέσα στην οποία κινούνται τα αεροσκάφη και προφανώς θα αλλάξει και η καταγραφή αυτών των συμβάντων. «Είναι σημαντικό να ξέρουμε πως όποιος δεν χρειάζεται να κινείται στο αεροσκάφος, οφείλει -για τη δική του ασφάλεια- να κάθεται και να έχει δεμένη τη ζώνη ασφαλείας», υπογραμμίζει.

Οκτώ λεπτά αναταράξεων

Το αεροσκάφος Boeing 777 της Singapore Airlines αναχώρησε από το αεροδρόμιο Χίθροου του Ηνωμένου Βασιλείου το βράδυ της Δευτέρας στις 22:17 (τοπική) ώρα με 211 επιβάτες και 18 μέλη του πληρώματος.

Ωστόσο, η πτήση SQ321 παρουσίασε έντονες αναταράξεις ενώ πετούσε κοντά στον εναέριο χώρο της Μιανμάρ, σε μια περιοχή που αυτή τη στιγμή πλήττεται από ακραίες τροπικές καταιγίδες.

Μετά από περίπου 11 ώρες πτήσης από την απογείωση στο Λονδίνο, το αεροσκάφος έπεσε απότομα από ύψος περίπου 37.000 ποδιών σε ύψος 31.000, μέσα σε μόλις πέντε λεπτά καθώς ολοκλήρωσε τη διέλευση από τη θάλασσα Ανταμάν και πλησίασε στην Ταϊλάνδη.

Όσοι δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας «εκτοξεύτηκαν στο ταβάνι».

«Ξαφνικά, έγινε μια πολύ απότομη πτώση και όσοι κάθονταν χωρίς να φορούν ζώνη εκτοξεύτηκαν προς το ταβάνι, κάποιοι χτύπησαν το κεφάλι τους στον χώρο των αποσκευών από πάνω προκαλώντας βαθουλώματα, χτύπησαν στα σημεία όπου βρίσκονται τα φώτα και οι μάσκες και τα έσπασαν», αφηγήθηκε επιβάτης.

«Οι άνθρωποι έπεσαν κάτω, το κινητό μου έφυγε από τα χέρια μου και πετάχτηκε στα πλάγια», πρόσθεσε.

Οι μαρτυρίες των ανθρώπων που ταξίδευαν με τη συγκεκριμένη πτήση σοκάρουν. «Ένα μέλος του πληρώματος της Singapore Airlines είπε ότι ήταν μακράν το χειρότερο ταξίδι στα 30 χρόνια που πετάει», λέει ο Άντριου.

Επίσης, περιγράφει ότι είδε κάποιους επιβάτες να δίνουν τις πρώτες βοήθειες και να φωνάζουν για απινιδωτή.

Μιλώντας για την κατάσταση που επικρατούσε μέσα στο αεροσκάφος, είπε: «Τόσοι πολλοί τραυματίες με εκδορές στο κεφάλι, ματωμένα αυτιά...». «Μια κυρία ούρλιαζε από τον πόνο. Δεν μπορούσα να τη βοηθήσω, απλώς της έφερα νερό».

«Σας αγαπώ» - Έστελναν μηνύματα στους αγαπημένους τους

Στις 09:10 σήμερα το πρωί, η Άλισον Μπάρκερ έλαβε μήνυμα από τον γιο της. Έγραφε: «Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είμαι σε μια επικίνδυνη πτήση. Το αεροπλάνο κάνει αναγκαστική προσγείωση... Σας αγαπώ όλους».

Ο γιος της, Τζος, ταξίδευε για διακοπές στο Μπαλί. Η Άλισον δεν είχε νέα του για δύο ώρες.

«Ήταν τρομακτικό», περιγράφει η γυναίκα στο BBC. «Δεν ήξερα τι συνέβαινε. Δεν ξέραμε αν είχε επιβιώσει, ήταν τόσο αγχωτικό. Ήταν οι μακρύτερες δύο ώρες της ζωής μου. Ήταν απαίσιο, ήταν τρομακτικό».

Τελικά, κατάφερε να μιλήσει στον Τζος, που ήταν στην πτήση της Singapore Airlines.

«Τη μια στιγμή απλώς καθόταν, φορώντας τη ζώνη ασφαλείας και την επόμενη στιγμή πρέπει να έχασε τις αισθήσεις του γιατί βρέθηκε στο πάτωμα μαζί με άλλους ανθρώπους. Υπήρχε νερό παντού, αίμα παντού, τα αντικείμενα των ανθρώπων ήταν σκορπισμένα σε όλο το αεροπλάνο».

