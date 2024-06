Λίγη ώρα μετά την απονομή του τροπαίου ο Γάλλος σέντερ κατά την έξοδό του από το ΟΑΚΑ, έγινε... ένα με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, συμμετέχοντας ενεργά στα συνθήματά τους.

Ο Λεσόρ «πνίγηκε» στις αγκαλιές των φίλων του Τριφυλλιού, με τον Γάλλο να ζει την κάθε στιγμή, χορεύοντας και τραγουδώντας με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού.

Δείτε παρακάτω το video:

Well, that just happened outside OAKA #paobc @ThiasLsf pic.twitter.com/weFVCxYTN8