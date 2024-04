Λονδίνο: Άνδρας με σπαθί σε σταθμό του Μετρό – Αναφορές για τραυματίες (vid)

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αρκετοί άνθρωποι μαχαιρώθηκαν, με την Telegraph να αναφέρει πως είναι τέσσερις.

Ο σταθμός του μετρό Hainault στο Ilford έχει κλείσει από την αστυνομία.

Η Μητροπολιτική αστυνομία ανακοίνωσε πως ο δράστης έχει συλληφθεί, δεν αναζητούνται άλλοι ύποπτοι και πως η επίθεση «δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατία».

Πηγή: ethnos.gr



🚨BREAKING

Video of the attacker in Hainault this morning. He allegedly waited outside houses and attacked random residents. pic.twitter.com/VmaNvU1VOZ