Eurovision: Ισλαμιστές σχεδιάζουν τρομοκρατικό χτύπημα σύμφωνα με Ισραηλινούς δημοσιογράφους

Σύμφωνα με την Daily Mail, οι δημοσιογράφοι ισχυρίζονται ότι προσποιούμενοι τους μουσουλμάνους Βρετανούς τουρίστες, πλησίασαν τους φρουρούς ασφαλείας και τους είπαν να μην πάνε στον χώρο διεξαγωγής καθώς θα εκραγεί.

Ισλαμιστές εξτρεμιστές σχεδιάζουν να βομβαρδίσουν το χώρο διεξαγωγής του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision στη Σουηδία τον επόμενο μήνα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ, όπως υποστηρίχθηκε χθες το βράδυ.

«Μην πάτε εκεί, μην πάτε εκεί. Θα το ανατινάξουν» φαίνεται να είπαν με το ισραηλινό κανάλι να κάνει γνωστή τη συνομιλία και πλέον η αστυνομίας της Σουηδίας να διεξάγει έρευνα.

Από την άλλη φιλοπαλαιστινιακοί ακτιβιστές κάλεσαν τους διοργανωτές της Eurovision να απαγορεύσουν τη συμμετοχή στο Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα. Σημειώνεται ότι η εκπρόσωπος της χώρας στον φετινό διαγωνισμό είναι η 20χρονη Eden Golan, μια Ρωσοϊσραηλινή τραγουδίστρια.

Στη Eurovision συμμετέχουν τουλάχιστον 37 χώρες και η αρένα έχει χωρητικότητα 15.000 θέσεις.

Islamic extremists 'planning to 'bomb' Eurovision Song Contest in Sweden next month over Israel taking part', Israeli reporters claim after undercover visit to Malmo mosque

