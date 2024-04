Παναθηναϊκός: Έβαλε τρίποντο και... τρελάθηκε ο Λεσόρ (vid)

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας (29/4) στο Βελιγράδι ενόψει του Game 3 κόντρα στην Μακάμπι για τα play-offs της Euroleague.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πραγματοποιεί αυτή την ώρα την τελευταία της προπόνηση ενόψει του αυριανού παιχνιδιού στο βοηθητικό γήπεδο της "Stark Arena"

Μάλιστα πριν την έναρξη της προπόνησης ο Ματίας Λεσόρ μας προσέφερε ένα στιγμιότυπο που δεν έχουμε συνηθίσει από το πρόσωπο του Γάλλου σέντερ. Ο ψηλός των "πρασίνων" δοκίμασε την τύχη του από τα 6.75μ. ευστόχησε με χαρακτηριστική ευκολία και το πανηγύρισε με τη ψυχή του.

Δείτε το video:

Mathias Lessort made a 3PT in Belgrade and this was his reaction 😂 #paobc @SdnaGr pic.twitter.com/Sz4GQLCXD1