Νέα ανατροπή από Μεντβέντεφ (vids)

Ο 28χρονος Ρώσος, Νο.4 στον κόσμο, επικράτησε του 23χρονου Αμερικανού (Νο.26) με 5-7, 7-6(4), 6-4 σε 2 ώρες και 25 λεπτά και έκλεισε θέση στη φάση των «16» του Madrid Open για τρίτη σερί φορά. Ήταν η δεύτερη συνεχόμενη ανατροπή του, αφού και στην πρεμιέρα του έχασε το πρώτο σετ από τον Ματέο Αρνάλντι.

Δεν έχει πάει ποτέ πιο μακριά από τον τέταρτο γύρο της Μαδρίτης και για να τα καταφέρει φέτος θα πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο του απρόβλεπτου Αλεξάντερ Μπούμπλικ, που παρά το... μίσος του για το χώμα συνεχίζει την πορεία του στην ισπανική πρωτεύουσα!

Ο 26χρονος Καζάκος (Νο.18) πέτυχε, μάλιστα, σπουδαία νίκη, καθώς άφησε εκτός με 3-6, 7-6(2), 6-4 τον Μπεν Σέλτον (Νο.15), που είχε ρεκόρ 5-0 φέτος στο χώμα.

Clay specialist 🤓@DaniilMedwed is into the round of 16 in Madrid for the third time in a row!#MMOpen pic.twitter.com/yBxQ1jp3Sh