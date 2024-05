Με Ντόι, Αποστολόπουλο και Όρτα ο Ολυμπιακός

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε ξανά φανέλα βασικού στον νεαρό Αποστολόπουλο, ενώ παρτενέρ του Κάρμο θα είνα ο Ντόι.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής των play off με την ΑΕΚ:

Τζολάκης, Ροντινέι, Ντόι, Κάρμο, Αποστολόπουλος, Χέσε, Όρτα, Τσικίνιο, Ποντένσε, Φορτούνης, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYAEK #slgr #Stoiximan pic.twitter.com/YB57d5iHF8