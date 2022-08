ΑΕΚ: Ο αθόρυβος… εργάτης και (non stop) σύμμαχος στην υπόθεση – Ελίασον

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για το πρόσωπο που έβαλε με ένα χρόνο καθυστέρηση (και) την δική του υπογραφή στο μεταγραφικό deal της Ένωσης με τη Νιμ, με επίκεντρο την προσθήκη του Σουηδού μεσοεπιθετικού στο ρόστερ των «κιτρινόμαυρων».

«Νίκλας Ελίασον είναι και…γυρίζει» έγραφε το SDNA στις 24 Αυγούστου για τον φευγάτο Σουηδό μεσοεπιθετικό της Νιμ και τρεις ημέρες αργότερα (27/8), η ΑΕΚ συμφώνησε με το γαλλικό κλαμπ κι έβαλε το νερό στ΄αυλάκι για την μεταγραφή του 26χρονου ποδοσφαιριστή.

Η Ένωση έριξε στο τραπέζι 2 εκατομμύρια ευρώ plus προκειμένου να καταφέρει να καλύψει τα «θέλω» του ιδιόρρυθμου Λιβανέζου ιδιοκτήτη της Νιμ, Ράνι Ασάφ.

Το αφεντικό του γαλλικού κλαμπ είναι αυτός που της έψησε το ψάρι στα χείλη κι αποδείχτηκε απροσπέλαστο εμπόδιο το περασμένο καλοκαίρι, στην πρώτη απόπειρα των «κιτρινόμαυρων» να προσθέσουν τον Ελίασον στο ρόστερ τους.

Η ΑΕΚ όπως στην πρώτη (περυσινή) κρούση για την απόκτηση του Ελίασον, έτσι και στη δεύτερη και…φαρμακερή είχε σύμμαχο τον ατζέντα του ποδοσφαιριστή που έβαλε το δικό του σημαντικό «λιθαράκι» για τo μεταγραφικό deal.

Και το όνομα αυτού, Φεντερίκο Παστορέλο (φωτ.)

Επικεφαλής του μανατζερικού γραφείου «P & P Sport Management» το οποίο by the way, έχει για...σημαιοφόρο από πλευράς παικτών – πελατών τον διεθνή Βέλγο επιθετικό της Ίντερ, Ρομελού Λουκάκου.

Ο Ιταλός μεγαλοατζέντης που αναδείχτηκε κορυφαίος στο είδος του παγκοσμίως τον Δεκέμβριο του ΄21, είναι ένας από τους μάνατζερ με τον οποίο η ΑΕΚ παραμένει σταθερά σε ανοιχτή γραμμή τα τελευταία χρόνια και διατηρεί όχι απλά καλές, αλλά «βελούδινες» σχέσεις μαζί του.

Μαζί με τον συνεργάτη του Βιτσέντζο Καβαλιέρε, έπαιξαν σημαντικό ρόλο για την μεταγραφή του Μάρκο Λιβάγια στην «Ένωση» το 2018, ενώ το ίδιο γραφείο διατηρεί στο πελατολόγιό του και τον άλλοτε Ενωσίτη, Στράτο Σβάρνα.

Το καλοκαίρι του ΄21 ο Παστορέλο έδωσε μεγάλο αγώνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ελίασον στην ΑΕΚ.

Κάτι που δεν κατέστη δυνατό εκείνη την περίοδο λόγω των «τσουχτερών» απαιτήσεων της γαλλικής ομάδας κι ενώ υπήρχε πλήρη συμφωνία με την πλευρά του ποδοσφαιριστή που ωστόσο δεν έφτανε για να τον ντύσει στα «κιτρινόμαυρα».

Τον Γενάρη του ΄22, ο agent Παστορέλο άνοιξε νέο κανάλι με την ΑΕΚ στο πλαίσιο του…ζεστού ενδιαφέροντος της Ένωσης με επίκεντρο τον Βραζιλιάνο χαφ, Ντανίλο Μπαρμπόσα (φωτ.) της Νις που στο τέλος των μεταγραφών παρέμεινε αμετάθετος στην ομάδα της Νίκαιας.

Εάν γυρίσουμε το ρολόι του χρόνου ακόμα πιο πίσω, θα θυμηθούμε πως ο Παστορέλο άνοιξε…παρτίδες με την ΑΕΚ μέσω της μεταγραφής του Ιταλού τερματοφύλακα, Στέφανο Σορεντίνο στην Ένωση το μακρινό 2005.

Την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο εκτός από τις επαφές με την ΑΕΚ με φόντο τον Ελίασον, ο Παστορέλο πρότεινε τον επίσης…δικό του διεθνή Ανγκολέζο στόπερ, Μπάστος, χωρίς ωστόσο να κάνει ο 31χρονος στόπερ το «κλικ» που θα έπρεπε ώστε να προχωρήσει η Ένωση στο παρασύνθημα για την απόκτησή του.

Εσχάτως, ο agent Παστορέλο βάζει την υπογραφή του στο «γάμο» ΑΕΚ – Ελίασον και επιβεβαιώνει το διαχρονικά δυνατό κανάλι που διατηρεί με τους «κιτρινόμαυρους».

Να περάσει ο επόμενος!