Ασταμάτητη η Νότιγχαμ Φόρεστ: Κλείνει τον Άλεξ Μορένο και... συνεχίζει

Η Νότιγχαμ Φόρεστ επέστρεψε στην Premier League και ρίχνει... εκατομμύρια για να δημιουργήσει ένα δυνατό ρόστερ. Η ήττα με 2-0 από την Νίουκαστλ στην πρεμιέρα έδειξε την κατεύθυνση που πρέπει να δουλέψει η ομάδα, με τους ιθύνοντες τον σύλλογο να συνεχίζουν στον τομέα της ενίσχυσης.

Η Φόρεστ έφτασε σε συμφωνία με τον Άλεξ Μορένο, που μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην Ρεάλ Μπέτις, κίνηση που θα αποτελέσει την 13η φετινή μεταγραφή της, με το σαφάρι ενίσχυσης να συνεχίζεται.

#nffc have agreed a fee of around £9m with Real Betis for left-back/left-winger Alex Moreno. Medical in next few days, set to be 13th summer signing. Forest working on other new additions before window closes