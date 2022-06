Δύσκολες ώρες για τον Κριχόβιακ: Γιατί αποχώρησε από την αποστολή της Πολωνίας (pic)

Όπως μεταδίδουν τα πολωνικά ΜΜΕ, ο έμπειρος δεν πήρε μέρος στην προπόνηση της Παρασκευής και αποχώρησε την Παρασκευή από την προπόνηση.

Αρχικά η απουσία του συνδέθηκε με ταξίδι στο Κράσνονταρ, ωστόσο λίγο αργότερα αποσαφηνίστηκε πως πρόκειται για σοβαρή οικογενειακή υπόθεση. Μάλιστα, δημοσιογράφος του Sportinteria, o Σεμπάστιαν Στασζέβσκι ανέφερε πως «δεν είναι ώρα για αστεία».

Μάλιστα το κανάλι TVP Sport που καλύπτει τα ματς της Εθνικής Πολωνίας, ανέφερε πως πρόκειται για μία οικογενειακή τραγωδία και θα πρέπει να πάει στην κηδεία.

Niektórzy w komentarzach robią sobie jaja albo piszą „pojechał po nowy kontrakt”. A to nie jest moment, żeby kpić z sobie z @GrzegKrychowiak. Powód, przez który wyjechał z kadry, to sprawy bliskiej rodziny. I niestety, to nic wesołego. https://t.co/iVKaSx4VZB