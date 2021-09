Παναθηναϊκός: H αφοσίωση του («καυτού») Καρλίτος και η κρούση της Όσιγιεκ

Τι συνέβη με την κροατική ομάδα και τον 31χρονο επιθετικό των «πρασίνων» το φετινό καλοκαίρι; Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

Το τρομερό ντεμπούτο του (new entry) Ματέους Βιτάλ στη νικηφόρα πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στην κούρσα του νέου πρωταθλήματος, όπως ήταν λογικό κι αναμενόμενο έγινε talk of the town στον οργανισμό του «τριφυλλιού».

Ο Βραζιλιάνος μέσος υπήρξε χάρμα οφθαλών, ωστόσο είχε δίπλα του κι άξιους συμπαραστάτες για να καταφέρει η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να περάσει με επιτυχία το εμπόδιο του Απόλλωνα Σμύρνης και να φτάσει στο επιβλητικό 4-0.

Ένας εξ αυτών ήταν και ο Καρλίτος.

Ο Ισπανός επιθετικός πέτυχε τα δύο από τα τέσσερα γκολ των «πρασίνων» κι αν η καλή μέρα απ΄το πρωί (και την πρεμιέρα του πρωταθλήματος) φαίνεται τότε, τα καλύτερα έρχονται!

Η αλήθεια είναι πως ο 31χρονος στράικερ δεν κατάφερε την περασμένη σεζόν (2020-21) να δικαιώσει τις υψηλές προσδοκίες που δημιούργησε η άφιξή του στο Κορωπί τον Γενάρη του ΄20 και μάλιστα έξι μήνες προτού αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής στα επίσημα παιχνίδια.

Το κοντέρ έγραψε 6 γκολ σε 34 παιχνίδια στην πρώτη του χρονιά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Επίδοση που δεν «γέμισε» κανέναν εντός των τειχών, ούτε ασφαλώς και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος έβγαλε πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του, δεν είχε σταθερή σύνδεση με τα δίχτυα και έτσι δεν επιβεβαιώσε τις συστάσεις του γκολεαδόρ που συνόδευαν το βιογραφικό του.

Το φετινό καλοκαίρι ο Καρλίτος στρώθηκε με τα μούτρα στη δουλειά με στόχο να ανεβάσει…ταχύτητα και να διαγράψει μια παραγωγική σεζόν με τον Παναθηναϊκό.

Παρότι πολλά κυκλοφόρησαν και γράφτηκαν σχετικά με την προοπτική της πρόωρης αποχώρησής του, προϊόντος του χρόνου παρέμεινε...αμετάθετος στο Κορωπί και παρουσιάστηκε “on fire” στο ξεκίνημα της νέας σεζόν.

Όχι πάντως πως δεν ήχησαν «σειρήνες» άλλων ομάδων στα αυτιά του, τα πολλά φεγγάρια όπου η δημοτικότητά του στο στρατόπεδο του «τριφυλλιού» κυμαίνονταν σε χαμηλά επίπεδα.

Όπως επί παραδείγματι εκείνες οι «σειρήνες» από Κροατία μεριά.

Η Όσιγιεκ είχε σημειωμένο το όνομα του Καρλίτος στην καλοκαιρινή μεταγραφική ατζέντα της – σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA - και μάλιστα δια χειρός του προπονητή, Νέναντι Μπιέλιτσα (φωτ.)

Βλέπετε, ο εν λόγω κόουτς πέρασε στο παρελθόν για δύο χρόνια από την Πολωνία και τον πάγκο της Λεχ Πόζναν κι είχε το report από τα έργα και τις ημέρες του Καρλίτος την περίοδο που αγωνιζόταν με την Λέγκια Βαρσοβίας και σκόραρε…κατά ριπάς.

Ωστόσο στη διερευνητική κρούση που υπήρξε από πλευράς Όσιγιεκ, ο Ίβηρας επιθετικός δεν έδειξε τη διάθεση να ακούσει τους Κροάτες να περνάνε στο…παρασύνθημα.

Αντ΄αυτού έστειλε το μήνυμα πως έχει συμβόλαιο για άλλα δύο χρόνια (έως το 2023) με τον Παναθηναϊκό και πως παραμένει πλήρως αφοσιωμένος στην ομάδα του, όπως επιβεβαίωσε με τον καλύτερο τρόπο στο χορτάρι στο πρώτο επίσημο ματς της νέας αγωνιστικής περιόδου.