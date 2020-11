Εφτά μικροί μύθοι, πίσω από τον ΕΝΑΝ!

Το 2020 το έκανε και αυτό. Ο Σον Κόνερι έφυγε από τη ζωή και το SDNA προσαρμόζει τις εφτά James Bond ταινίες του στην ποδοσφαιρική επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου.

From Russia with love

«Red wine with fish... Well, that should have told me something».

ΕΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 1963

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2 εκατομμύρια δολάρια

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ: 79 εκατομμύρια δολάρια

ΤΡΑΓΟΥΔΙ: «From Russia with love», Ματ Μονρό.

FAN FACT: Η ταινία «From Russia with love» ήταν η τελευταία που παρακολούθησε ο Τζον Κένεντι στο Λευκό Οίκο στις 20 Νοεμβρίου του 1963, πριν αναχωρήσει για το Ντάλας, όπου δολοφονήθηκε.

Μην του πείτε ότι το είπαμε… Ένας Ουκρανός λύτρωσε την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ και προφανώς δε θα ήθελε να αναγράφεται ως Ρώσος, όμως πίσω στα χρόνια του Τζέιμς Μποντ, η Σοβιετική Ένωση ήταν ενιαία και συνήθως ήταν ο μεγάλος εχθρός! Ο εχθρός της Ένωσης ήταν η κούραση, θα ήταν – αν δεν κέρδιζε – η εσωστρέφεια, όμως ο Ουκρανός μέσος με εντυπωσιακό τρόπο στο 74’ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του απέναντι στον ΟΦΗ.

Diamonds are forever…



«Thank you very much. I was just out walking my RAT and seem to have lost my way...»

ΕΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 1971

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7,2 εκατομμύρια δολάρια

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ: 116 εκατομμύρια δολάρια.

ΤΡΑΓΟΥΔΙ: «Diamonds are forever», Σίρλεϊ Μπάσεϊ

FAN FACT: Στη διάρκεια των γυρισμάτων στο Λας Βέγκας, ο Σον Κόνερι έπαιζε κουλοχέρη με αποτέλεσμα να καθυστερήσει μια μέρα επειδή εισέπραττε τα κέρδη του.

Πόσο Ζλάταν είσαι; Εντελώς ρεαλιστικά, ο Ιμπραήμοβιτς είναι η πιο James Bond προσωπικότητα που έχει υπάρξει ποτέ στον αθλητισμό καθώς συνδυάζει αυτοπεποίθηση, έπαρση, ικανότητα και αποτέλεσμα όπως κανένας άλλος στον κόσμο. Ακριβώς όπως ο Τζέιμς Μποντ στις ταινίες του, ακριβώς όπως ο σπουδαίος Σον Κόνερι στο Λας Βέγκας. «Δεν κοιμήθηκα λεπτό. Είχαμε γυρίσματα κάθε βράδυ, μετά έβλεπα όλα τα σόου και το πρωί έπαιζα γκολφ όλη μέρα. Το Σαββατοκύριακο λιποθύμησα. Φίλε, αν λιποθύμησα. Σαν ένα κρανίο με πόδια».

Ο Σουηδός επιθετικός οδηγεί τη Μίλαν στο campionato, κάνει ό,τι θέλει στον αγωνιστικό χώρο και ατάκες σαν του Τζέιμς Μποντ στην ταινία μπορούμε εύκολα να τον φανταστούμε να τις λέει…

Goldfinger…

«You're forgetting one thing. If I fail to report, 008 replaces me»…

ΕΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 1964

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3 εκατομμύρια δολάρια

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ: 125 εκατομμύρια δολάρια

ΤΡΑΓΟΥΔΙ: «Goldfinger», Shirley Bassey

FAN FACT: Ο Ίαν Φλέμινγκ, ο διάσημος Βρετανός συγγραφέας και δημιουργός του μυστικού πράκτορα, επισκέφτηκε τα γυρίσματα τον Απρίλιο του 1964. Πέθανε τον Αύγουστο του 1964, πριν την κυκλοφορία του έργου.

Τα μάτια ήταν στραμμένα πάνω του. Οι προβολείς έπεφταν εκτυφλωτικά τα δικά του μάτια και όσο το αποτέλεσμα δεν ήταν το προσδοκώμενο, τόσο εκείνος ένιωθε να λυγίζει. Μέχρι που πήρε μπρος… Ο Καρλίτος σκόραρε για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, μόνο που αυτή τη φορά το αποτέλεσμα δεν ήταν ισόπαλο. Αυτή τη φορά, οι πράσινοι κέρδισαν 2-0 στη Λαμία (σ.σ. κέρδισαν και την κατάρα που τους ακολουθεί σε αυτή την πόλη) και πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Συμπτωματικά, είχε πρωτιές και ο… χρυσοδάκτυλος, αντίπαλος του Τζέιμς Μποντ στην ομώνυμη ταινία. Ήταν η πρώτη ταινία που κέρδισε Όσκαρ και εκείνη που σύστησε στον κόσμο την Aston Martin DB5.

Thunderball…

«My dear girl, don't flatter yourself. What I did this evening was for Queen and country. You don't think it gave me any pleasure, do you?»

ΕΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 1965

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9 εκατομμύρια δολάρια

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ: 141,2 εκατομμύρια δολάρια

ΤΡΑΓΟΥΔΙ: «Thunderball», Tom Jones

FAN FACT: Το Thunderball ήταν αρχικά προγραμματισμένο να είναι το πρώτο James Bond φιλμ, ωστόσο μια διαμάχη για τα πνευματικά δικαιώματα - η οποία κράτησε από το 1961 ως το 2006 - καθυστέρησαν την προβολή του στη μεγάλη οθόνη.

Παρότι, τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε άλλη ταινία (βλ. παρακάτω), ο Νίκα Νινούα συστήθηκε χθες με όνομα και επώνυμο. Μαζί με τον έτερο σκληρό του ΠΑΟΚ, που μπορείς να τον φανταστείς να μιλάει έτσι για τον εαυτό του. Γκαρσία. Πάμπλο Γκαρσία. (και ποιος άλλος;). Νινούα. Νίκα Νινούα. (τι έκαναν;) Οδήγησαν τον δικέφαλο του βορρά στη νίκη στο Αγρίνιο επί του Παναιτωλικού. Την πρώτη εκτός έδρας νίκη του ΠΑΟΚ σε όλες τις διοργανώσεις φέτος και αν αυτά δεν σας είναι αρκετά, ο Γεωργιανός με την εξαιρετική εκτέλεση φάουλ κατάφερε και τον Βασίλη Τσιάρτα να σπάει τη σιωπή του και να μιλήσει (ξανά για ποδόσφαιρο και όχι για πολιτικά θέματα).

You only live twice…

«Oh the things I do for England».

ΕΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 1967

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9,5 εκατομμύρια δολάρια

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ: 111,6 εκατομμύρια δολάρια

ΤΡΑΓΟΥΔΙ: «You only live twice», Νάνσι Σινάτρα.

FAN FACT: Μέλη της παραγωγής που ήταν στην Ιαπωνία για να βρουν τις τοποθεσίας για τα γυρίσματα, ήταν προγραμματισμένο να επιστρέψουν στην Αγγλία με την πτήση BOAC Flight 911 στις 5 Μαρτίου του 1966, η οποία συνετρίβη 25 λεπτά μετά την απογείωση, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι οι επιβαίνοντες. Η παραγωγή δεν ταξίδεψε, καθότι για διαφημιστικούς λόγους υποχρεώθηκαν να παρακολουθήσουν μια επίδειξη Νίντζα πολεμιστών.

Θα έπρεπε να διασκευάσει λίγο την ατάκα του Τζέιμς Μποντ για να τη φέρει στα μέτρα του… «Ω, τι κάνω για τη Γιουβέντους». «Ω, τι κάνω για το ποδόσφαιρο». «Ω, τι κάνω για μένα». Ο Κριστιάνο Ρονάλντο γύρισε και όχι δύο ζωές θα ζήσει, αλλά όσες χρειάζεται για να κάνει εκείνο που απολαμβάνει πιθανότατα περισσότερο από κάθε άλλο ποδοσφαιριστή στον πλανήτη. Να γυμνάζεται, να τρέχει, να παίζει, να βρίσκεται στο γήπεδο, να προκαλεί τη δημοσιότητα και να διασύρει τον κορωνοϊό. Μέρες αφότου συνήλθε από τον ιό και του επέτρεψαν να αγωνιστεί, σκόραρε δύο φορές στον αγώνα της Γιουβέντους και ένιωσε πάλι ζωντανός στο φυσικό του περιβάλλον.

Never say never again

Maximilian Largo: Are you a man who enjoys games?

James Bond: Depends with whom I'm playing.

ΕΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 1983

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36 εκατομμύρια δολάρια

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ: 160 εκατομμύρια δολάρια

ΤΡΑΓΟΥΔΙ: «Never say never again», Lani Hall

FAN FACT: Τα credit για τον τίτλο του έργου ανήκουν στην Μισελίν Κόνερι, η οποία πρότεινε να ονομαστεί έτσι η ταινία μετά τη δημόσια δήλωση του συζύγου της – έπειτα από το «Diamonds are forever» - ότι δε θα παίξει ποτέ ξανά σε ταινία Μποντ.

Κάποτε ήταν το πιο σπουδαίο ματς της Αγγλίας, κυρίως βαθμολογικά. Μια κόντρα που δεν ήταν παραδοσιακή λόγω πόλης ή λόγω αντιπαλότητας, αλλά εστιαζόταν κυρίως τη διεκδίκηση τίτλων και στην άσπονδη φιλία του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον με τον Αρσέ Βενγκέρ. Κι εκεί που πίστευες ότι η ιστορία έχει τελειώσει, ότι η αγωνιστική φθορά των δύο συλλόγων και η αλλαγή στο συσχετισμό των δυνάμεων στην Premier League, έκλεισε εκείνον τον κύκλο, ήρθε το χθεσινό ματς να αλλάξει τα δεδομένα. 14 χρόνια είχε να κερδίσει η Άρσεναλ στο «Old Traford» και ποτέ μην πεις ξανά ποτέ… Ο Πάτρικ Ομπαμεγιάνγκ έσπασε την κατάρα, που κρατούσε από τις 17 Σεπτεμβρίου του 2006 όταν σκόρερ ήταν ο Εμάνουελ Αντεμπαγιόρ.

Dr. No

«Bond. James Bond».

ΕΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 1962

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1,1 εκατομμύρια δολάρια

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ: 59,5 εκατομμύρια δολάρια

ΤΡΑΓΟΥΔΙ: «Dr. No», John Barry.

FAN FACT: Η κριτική του περιοδικού «Time» για την πρώτη ποτέ ταινία James Bond και κυρίως για τον χαρακτήρα που ενσάρκωνε ο Σον Κόνερι ήταν με τους εξής χαρακτηρισμούς: «ένας άξεστος που λέει ασυναρτησίες», «ένα μεγάλο, τριχωτό ζαχαρωτό» και ένας χαρακτήρας που «σχεδόν πάντα καταφέρνει να μοιάζει ελαφρώς ηλίθιος».

Έτσι ξεκίνησαν όλα. Η πρώτη ταινία του Σον Κόνερι είναι ένας ύμνος για τα αουτσάιντερ. Αουτσάιντερ να πετύχει στο χώρο του παγκοσμίου σινεμά και αουτσάιντερ ο ίδιος ο Βρετανός για το ρόλο. Κάπως σαν τον Άρη του Άκη Μάντζιου, που παραμένει στην κορυφή της Super League, με τον Έλληνα τεχνικό να πετυχαίνει εκεί που δεκάδες άλλοι, πολύ πιο διαφημισμένοι και «ακριβοθώρητοι» απέτυχαν. Ο Σον Κόνερι ήταν σχεδόν τελευταίος στη λίστα των υποψήφιων για το ρόλο, πήγε ντυμένος ατημέλητα, εντελώς απεριποίητος και σχεδόν ασεβής προς τη διαδικασία, όμως η υποκριτική του ικανότητα έκανε τη δουλειά. Μετά την επιλογή του για το ρόλο, ο Terence Young ανέλαβε να τον ντύσει, να τον χτενίσει και να τον κυκλοφορήσει στη μεγάλη ζωή, ώστε να εκπαιδευτεί για τον Τζέιμς Μποντ που έπρεπε να ενσαρκώσει…

Έπρεπε να γίνει, όπως έγραψε ο Ρέιμοντ Μπένσον, «Κομψός, πνευματώδης και πάνω από όλα cool».

Έπρεπε να γίνει μύθος...