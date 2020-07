Βαγιαννίδης: «Ήρθε τελικά η στιγμή που δεν περίμενα ποτέ πως θα έρθει»

View this post on Instagram

Μετα από μια δύσκολη χρόνια για μένα και την οικογένεια μου ήρθε τελικά η στιγμή που δεν περίμενα ποτέ πως θα έρθει! Να πω αντίο 11 χρόνια μετά... Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάνω από όλα τους συμπαίκτες μου, που αποτέλεσαν την πιο σημαντική βοήθεια που είχα στην ως τώρα πορεία μου και φυσικά όλο το επιτελείο από την ακαδημία ως την πρώτη ομάδα που χάρη σε αυτούς κατάφερα να εξελιχθώ πρώτα ως άνθρωπος και μετά ως παίχτης! Καλή συνέχεια λοιπόν στην οικογένεια του Παναθηναϊκού που πάντα θα έχω στην καρδιά μου 💚